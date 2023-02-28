活絡樓市交易 浙江多地推「房票」政策

大陸各地為了促進房市回暖持續推出新政，其中浙江省多地推出「房票」相關政策。義烏市政府28日發布八條房產「新政」，其中在集聚安置政策不調整的情況下，鼓勵集聚建設安置對象（含權益買受戶）將其高層公寓權益面積置換成「房票」；而海寧市政府將在國有土地上住宅房屋徵收試行「房票安置」政策。

所謂的「房票」指的是購房者的「資格認證證明」。購房者在準備購房之前，需要先行申請購房資格，而只有符合條件的購房者才能夠領取到房票。而因房屋拆遷或政策限制而獲得的購房優惠資格，倒賣這種資格也稱為賣「房票」。

義烏的房票政策將按照置換申請時間先後順序「先到先得、用完即止」，含集聚建設房票面值、補助、政策性激勵補貼的「房票」總額上限人民幣10億元。

而海寧省的「房票安置」指的是徵收人比照貨幣安置、產權調換的政策，將計劃安置的房屋轉化為貨幣，以房票形式出具給被徵收人，由被徵收人自行向參與房票安置工作的房地產開發企業購買商品房的一種房屋安置方式。

海寧市住建局相關負責人表示，目前房票安置綜合優勢較大，不僅打通向房地產市場商品房選擇的渠道、讓被徵收戶選擇變得更多，也將持續緩解產權調換中，長期所面臨的房源緊張等問題。

此外，義烏將調整人才購房補助資格有效期從1年縮短為6個月，同時積極落實人才購房補助資金可用於首付款的政策；明確將在住宅用地掛牌出讓時，明確該地塊的目前學區安排；且自4月1日起，義烏將取消鼓勵「團購」買房的政策。

另一方面，義烏在公積金部分規定購買首套住房首付比例由30%降低至20%；另外還將購買存量商品房作政策性住房、階段性下調首套住房貸款利率政策下限等。據了解，目前義烏首套住房商業貸款利率已下調至3.8%，屬於近十年最低水平；同時，也調整土地出讓金繳納期限。