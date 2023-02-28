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深交所與倫交所簽署合作備忘錄 將推進「深倫通」專案

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
深圳證券交易所與倫敦證券交易所集團28日透過線上方式簽署雙方合作諒解備忘錄，雙方將穩步推進「深倫通」專案。圖／新華社
深圳證券交易所與倫敦證券交易所集團28日透過線上方式簽署雙方合作諒解備忘錄，雙方將穩步推進「深倫通」專案。圖／新華社

深圳證券交易所（簡稱：深交所）與倫敦證券交易所集團（簡稱：倫交所集團）28日透過線上方式簽署雙方合作諒解備忘錄，雙方將穩步推進「深倫通」專案。

據深交所微信公眾號，深交所指出，中英兩國資本市場領域合作具備較大空間潛力，長期以來，深交所與倫交所集團保持良好合作關係，雙方在人員培訓交流、市場聯合推廣、跨境投融資對接、產品業務研究等方面開展務實合作。

2017年，兩所合作設立的「深倫科創投融資服務聯盟」納入兩國經濟財金對話成果，有效促進兩國科技型中小企業與創新資本對接，發揮金融服務實體經濟的作用。

為進一步加強兩國資本市場領域交流合作，持續擴大互利共贏成果，更好滿足雙方發展需求，深交所與倫交所集團在此次備忘錄中明確，將在互聯互通存託憑證業務、指數和產品開發、跨境投融資服務、市場培育推廣等方面探索推進多層次合作。

深交所指出，在兩國監管機構的統籌指導下，雙方交易所正穩步推進「深倫通」專案，有序開展互聯互通存託憑證業務和技術準備，支持企業積極利用兩個市場、兩種資源融資發展。

實體經濟 資本市場 深圳 倫敦

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