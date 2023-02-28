恒大境外債務重組談判破裂 恐被香港法院下達清算令

彭博引述知情人士消息指出，大陸房地產開發商中國恒大集團（簡稱：中國恒大）未能與主要債權人就境外債務重組方案達成協議。而隨著談判破裂，意味著中國恒大很有可能在3月20日的清算聆訊中，被香港法院下達清算令。

中國恒大曾經是大陸銷售額最大的房地產開發商，在高槓桿驅動的地產開發狂潮中，中國恒大發行了超過200億美元的美元債券。該公司在2021年底發生境外債違約，此後陷入了與國際債券持有人的艱難談判中。中國恒大此前表示，希望到今年3月初就美元債重組條款獲得主要債權人支持。

消息人士稱，恒大與債權人的主要爭議包括恒大及其兩個在香港上市子公司的股權價值，債權人要求將部分債務轉為恒大所持有的恒大汽車及恒大物業悉數股權，但恒大僅願意將債務轉為部分股權；另外，恒大與債權人就債務的結構優先權出現分歧。這影響不同債權人的資產權利，某些境內債權人的要求尤為受到爭議。

此外，債權人還要求恒大解決公司治理問題。此前，恒大公佈的恒大物業人民幣134億元資金被挪用的獨立調查中，體現出恒大內部管理存在很大漏洞隱患。

市場人士指出，恒大集團的債務危機之所以遲遲未能得到解決，就是因為沒能和境外債權人就債務重組方案達成一致，恒大集團境外債務才是重中之重，如果能解決境外債務，那麼大陸國內債務問題就會迎刃而解。

據鳳凰週刊此前報導，恒大境外債總規模大約227億美元，擬重組的境外債類別包括公司發行的美元優先票據、景程有限公司發行及天基控股有限公司（恒大附屬公司）提供擔保、恒大地產集團有限公司提供維好及股權收購承諾的美元優先票據、恒大及恒大境外子公司的境外其他債務。

恒大及恒大境外子公司的境外其他債務中，最大頭可能要屬恒大旗下房產與汽車交易平台房車寶相關的股權回購義務。根據此前房車寶IPO的相關協議，如果房車寶的首次公開募股（IPO）在2022年4月8日前仍未能完成，恒大須溢價回購當時出售的股份。