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美要求政府設備刪除TikTok 陸外交部：未免太不自信

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
美國要求政府設被刪除TikTok，中方回應。圖／美聯社
美國要求政府設被刪除TikTok，中方回應。圖／美聯社

近期日本加拿大美國紛紛對大陸短影音社交APP抖音的國際版「TikTok」祭出限制令。對於美政府要求政府設備在30天內完成刪除，大陸外交部發言人毛寧28日回應指出，美國作為世界頭號大國，竟然如此懼怕一款青年人喜歡的應用軟體，未免太不自信了。

毛寧表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國企業的錯誤做法。

她說，美國政府應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓有關企業，為各國企業在美國的投資經營提供開放、公平、非歧視的環境。

先前，路透報導稱一份來自美國官方的備忘錄顯示，為了數據安全，美政府要求所有聯邦機構，必須從手機和設備系統中刪除TikTok。

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