鴻海斥資1.97億取得鄭州19.5萬平方米土地使用權

集微網消息，鴻海27日代子公司鴻富錦精密電子（鄭州）發佈公告，稱取得鄭州綜合保稅區約19.5萬平方米土地使用權，交易總金額約人民幣1.97億元，將用以建設智能倉儲。

公告顯示，鴻海向鄭州市自然資源和規劃局鄭州航空港經濟綜合實驗區分侷、中牟縣自然資源局，取得鄭州綜合保稅區富八街以東、康二路以北之土地使用權資產。

而此次交易土地面積約19.54萬平方米（約293.17畝），交易總金額為人民幣1.97億元。

21日，鴻海董事長劉揚偉前往鄭州廠區，展開為期四天的巡廠行程。據悉，劉揚偉此行三大任務，分別是：穩住大陸供應鏈；激勵第一線員工信心；拜訪當地官員，以確保下半年高階iPhone 15系列新機，順利量產，避免其他供應鏈搶單。

此外劉揚偉強調，在集團3+3的轉型升級策略中，河南都具有極大的發展優勢，會在河南持續投入、長足發展。

鴻海鄭州廠區目前是全球最大iPhone生產基地，外資預估，全球50%的iPhone都是鄭州製造，但是蘋果正積極扶植印度成為第二大iPhone生產基地，長期來說，將有25%的iPhone要在印度生產，劉揚偉疫情之後首度到訪鄭州，要凸顯鄭州在iPhone供應鏈的重要性無可取代。