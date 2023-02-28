快訊

賓士車高速撞擊翻覆水溝 2男救出無呼吸車內有酒味

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海斥資1.97億取得鄭州19.5萬平方米土地使用權

集微網／ 集微網

集微網消息，鴻海27日代子公司鴻富錦精密電子（鄭州）發佈公告，稱取得鄭州綜合保稅區約19.5萬平方米土地使用權，交易總金額約人民幣1.97億元，將用以建設智能倉儲。

公告顯示，鴻海向鄭州市自然資源和規劃局鄭州航空港經濟綜合實驗區分侷、中牟縣自然資源局，取得鄭州綜合保稅區富八街以東、康二路以北之土地使用權資產。

而此次交易土地面積約19.54萬平方米（約293.17畝），交易總金額為人民幣1.97億元。

21日，鴻海董事長劉揚偉前往鄭州廠區，展開為期四天的巡廠行程。據悉，劉揚偉此行三大任務，分別是：穩住大陸供應鏈；激勵第一線員工信心；拜訪當地官員，以確保下半年高階iPhone 15系列新機，順利量產，避免其他供應鏈搶單。

此外劉揚偉強調，在集團3+3的轉型升級策略中，河南都具有極大的發展優勢，會在河南持續投入、長足發展。

鴻海鄭州廠區目前是全球最大iPhone生產基地，外資預估，全球50%的iPhone都是鄭州製造，但是蘋果正積極扶植印度成為第二大iPhone生產基地，長期來說，將有25%的iPhone要在印度生產，劉揚偉疫情之後首度到訪鄭州，要凸顯鄭州在iPhone供應鏈的重要性無可取代。

鄭州 人民幣 印度

延伸閱讀

蘋果新機渲染圖曝光！1圖看Plus版新舊尺寸差異、iPhone 15 Pro Max恐成「歷代最厚」

一周數位爆報／「月事救星」在日本廁所！三星S23、蘋果iPhone 14低價拋售潮有暗黑原因？iPhone 15新色曝光！

連假購機優惠快搶！三星這款直降8910元 蘋果iPhone 14最高折3310元

鴻海大掌櫃、台積前大將蔣尚義都得聽 鴻海辦反賄賂課

相關新聞

廣西邊境口岸經濟復甦

「現在辦理出入境手續很便捷，邊檢部門在辦理手續等各方面進行了優化，大大降低了我們辦證的時間成本。」位於中越邊境的廣西崇左...

老齡化拖累經濟？ 蔡昉：說錯了

外界有觀點認為，中國大陸經濟將來不會增長太快，甚至有可能趕不上美國，其中最主要原因是大陸人口老齡化，導致勞動力供給變負。...

台旅會訪陸 聚焦直航擴點

由旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁率領的台灣旅遊業代表團一行九人27日下午抵達北京，將於28日會見台旅會北京辦事處和國台辦...

香港1月進出口 大跌逾3成

大跌逾3成 香港今年一月進出口雙雙大跌逾三成，其中出口較去年同期衰退百分之卅六點七，導致當月出現港幣兩百五十四億元的貿易...

鴻海斥資1.97億取得鄭州19.5萬平方米土地使用權

集微網消息，鴻海27日代子公司鴻富錦精密電子（鄭州）發佈公告，稱取得鄭州綜合保稅區約19.5萬平方米土地使用權，交易總金額約人民幣1.97億元，將用以建設智能倉儲。

德陽3000噸級多噴嘴對置式粉煤加壓氣化爐發運

近日，位於四川省德陽市的東方鍋爐德陽製造基地內，重型卡車載著世界首台3000噸級OMB多噴嘴對置式粉煤加壓氣化爐駛出廠房...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦