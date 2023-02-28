老齡化拖累經濟？ 蔡昉：說錯了

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
針對有觀點認為，大陸經濟將來不會增長太快，甚至有可能趕不上美國，其中最主要原因是大陸人口老齡化，大陸專家蔡昉認為並不正確。圖為在江蘇鎮江，老年人在「老年小學」習文識字。（中新社）
針對有觀點認為，大陸經濟將來不會增長太快，甚至有可能趕不上美國，其中最主要原因是大陸人口老齡化，大陸專家蔡昉認為並不正確。圖為在江蘇鎮江，老年人在「老年小學」習文識字。（中新社）

外界有觀點認為，中國大陸經濟將來不會增長太快，甚至有可能趕不上美國，其中最主要原因是大陸人口老齡化，導致勞動力供給變負。第五屆全球財富管理論壇26日在北京舉行，中國社會科學院前副院長、大陸央行貨幣政策委員會委員蔡昉在論壇上談到上述觀點時直言：「說錯了」。

中新社報導，蔡昉認為，從勞動年齡人口來看大陸是負增長，但對大陸來說，新增勞動力的核心是從農業向外轉移，把處於剩餘狀態的勞動力轉向生產率更高的就業崗位。因為從國際經驗看，隨著經濟發展水平提高，農業就業比重會下降，比如發達國家農業就業比重平均為3%，而大陸農業就業比重為23%。 　　

蔡昉進一步稱，因此在最多的情況下，大陸未來走向現代化進程中可以轉移出20個百分點的新增勞動力，而1個百分點對應的就是700多萬勞動力，潛力其實比很多國家的勞動年齡人口正增長還要大很多。 　　

他還提到，與勞動力供給相關的還有延遲退休年齡等，對於延遲退休的人群，不是讓他們晚一點領取養老金，而是提高他們的就業能力，讓其增加收入，提供更多的勞動力供給，帶來更多貢獻。

從需求側而言，蔡昉稱，更為重要的是促進全體人民共同富裕，首先要做的就是提高居民收入特別是提高低收入群體的收入水平，擴大中等收入群體，同時使城鄉之間、地區之間、不同所有制之間、不同職業身分之間、不同家庭之間的人群的基本公共服務供給均等化，以此提高消費能力和消費意願，打破制約消費的瓶頸。

北京

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