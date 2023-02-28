重大水利建設推進 騰衝灌區開工

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸水利部消息，雲南省騰衝灌區工程26日開工建設，2023年大陸重大水利工程建設開局良好，新開工了5項重大水利工程，一批在建重大水利工程有序推進。截至目前，大陸150項重大水利工程已開工93項。

新華社報導，2023年新開工的5項工程，分別是湖北省姚家平水利樞紐工程、安徽省鳳凰山水庫工程、河南省淮河流域重點平原洼地治理工程、福建省金門供水水源保障工程和雲南省騰衝灌區工程。

最新開工的雲南省騰衝灌區工程總投資人民幣38.69億元，工期48個月，設計灌溉面積58.81萬畝。工程建成後，可優化灌區水資源配置體系，為灌區糧食及特色農業種植、騰衝市中心城區及灌區沿線村鎮提供水資源保障。

據水利部水利工程建設司相關負責人介紹，2023年全面加快推進水利基礎設施建設開局良好。湖北省碾盤山水利水電樞紐工程通過下閘蓄水階段驗收，雲南滇中引水、新疆庫爾幹水利樞紐、陝西引漢濟渭二期、長江幹流江西段崩岸應急治理工程等一批重大水利工程有序推進。

2021年11月開工的長江幹流江西段崩岸應急治理工程是大陸150項重大水利工程之一。據了解，150項重大水利工程目前已開工93項，包括淮河入海水道二期、南水北調中線引江補漢、環北部灣廣東水資源配置等一批事關流域或區域防洪安全、供水安全、生態安全的重大水利工程。

重大水利工程具有吸納投資大、產業鏈條長、創造就業多的優勢。據水利部統計，2022年開工重大水利工程47項、投資規模人民幣4577億元，開工數量為歷史最多、投資規模歷史最大。

水資源 人民幣 廣東

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