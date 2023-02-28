廣西邊境口岸經濟復甦

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
廣西邊境口岸經濟復甦回暖。圖為廣西憑祥市友誼關口岸，旅客入境後乘坐轉運車前往目的地。（中新社）
廣西邊境口岸經濟復甦回暖。圖為廣西憑祥市友誼關口岸，旅客入境後乘坐轉運車前往目的地。（中新社）

「現在辦理出入境手續很便捷，邊檢部門在辦理手續等各方面進行了優化，大大降低了我們辦證的時間成本。」位於中越邊境的廣西崇左市寧明縣愛店口岸，中國大陸貨車司機龍世春說。

中新社報導，走進寧明縣愛店口岸貨場，只見裝滿農副產品等貨物的車輛排成長龍，貨車司機在工作人員的指引下有序進出，現場一派繁忙景象。 　　

寧明縣與越南接壤，是廣西陸地邊境線最長的縣，境內有愛店國家一類口岸和愛店、板爛、北山3互市點。

據瞭解，愛店口岸與越南諒山省祿平縣峙馬口岸相對，兩地邊民互市貿易、邊境小額貿易往來密切。在愛店口岸交易的商品種類包括中草藥材、農副產品、農用物資、建築材料等上千種類。 　廣西是大陸唯一與東協陸海相鄰的省區，陸地邊境線長達1020公里。大陸對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管以來，廣西推動乙類乙管各項措施落細落實，優化調整口岸通關模式。

「在口岸邊境管控方面，我們嚴格依法查驗，從嚴實施管理；在服務發展方面，我們簡化口岸通關手續，提高通關效率，實行備案的中國員工免蓋章政策，延長口岸通關時間，進一步促進國際物流暢通。」愛店出入境邊防檢查站民警許益慶說。

據統計，今年1月至2月22日，愛店口岸邊境小額貿易累計進出口貨量2.22萬噸，總貨值19.4億元（人民幣，下同）；邊民互市貿易累計進出口貨量4.65萬噸，總貨值4.59億元。

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