培育專精特新小巨人 難題不少

中國國際經濟交流中心日前發布的《行業領軍企業促進專精特新企業高質量發展研究》提出，專精特新企業融資難是普遍性難題，需要政策支持體系以進一步健全。

中新社報導，在21日舉行的專精特新企業發展論壇上發布的這份研究，通過研究聯想集團、騰訊、中國電子等三類行業領軍企業，總結認為行業領軍企業賦能專精特新中小企業，有創新賦能、資源共享、服務供給、資金支持、市場提供、生態構建等環節。

中國國際經濟交流中心常務副理事長、國家發改委前副主任張曉強表示，總體而言，專精特新企業仍然還是中小企業，這一個特徵並沒有變。總體上確實在高端人才、先進技術和資金這些關鍵要素方面還有弱點，推動下一步數智化轉型面臨著不敢轉、不會轉、不能轉的難題。

中國中小企業協會會長李子彬強調，專精特新企業在突破關鍵核心技術被「卡脖子」方面發揮重要作用，當前發展專精特新企業不僅必要，而且十分緊迫。未來需要政府、協會和行業領軍企業等形成合力，從金融、稅收、社保、人才等多個方面支持專精特新企業發展。

目前，大陸工業和信息化部已培育四批8997家專精特新「小巨人」企業，其中89.9%為製造業企業，84.5%為民營企業。

日前，工信部已開始組織開展第五批專精特新「小巨人」企業培育。

《行業領軍企業促進專精特新企業高質量發展研究》認為，近年來，隨著一系列惠企政策效果逐步顯現，專精特新企業融資難題有所緩解。

但是目前，針對專精特新企業的銀行貸款仍然主要依賴抵押質押，獲得信用貸款的難度較大，尤其是科技型、輕資產類企業融資難題並未緩解。

其原因很大程度上在於與專精特新企業相關的納稅、社保、信貸等等信息分散在稅務、人力資源和社會保障、人民銀行等各部門，銀行等金融機構要全面獲取專精特新企業信用信息的難度較大。

李子彬建議，改革和完善金融體系，拓寬企業直接融資渠道。降低企業上市或是發債門檻；發展股權投資基金；提高商業銀行的信用貸款比重；發展融資租賃業。 這份研究建議行業領軍企業在資金支持方面可以發揮自身的信息和平台優勢，聯合金融機構建設產融合作平台，創新面向上下游企業的信用貸款、融資租賃、質押擔保等金融服務。研究還建議大力支持中小企業數位化轉型。