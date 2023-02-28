德陽3000噸級多噴嘴對置式粉煤加壓氣化爐發運

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
世界首台3000噸級多噴嘴對置式粉煤加壓氣化爐駛出廠房，圖為發運儀式現場。圖／本報四川德陽傳真
世界首台3000噸級多噴嘴對置式粉煤加壓氣化爐駛出廠房，圖為發運儀式現場。圖／本報四川德陽傳真

近日，位於四川省德陽市的東方鍋爐德陽製造基地內，重型卡車載著世界首台3000噸級OMB多噴嘴對置式粉煤加壓氣化爐駛出廠房，發往項目建設現場。

由東方鍋爐製造完工的該氣化爐，是魯南化工己內酰胺產業鏈配套節能減碳一體化工程項目的核心關鍵設備，具有煤種適應性廣、能效高、清潔環保等突出優勢。

據介紹，該氣化爐採用多項行業首創的全新技術，日投煤量達到3000噸，系統能耗最低、產氣效率最高，是目前全球煤化工裝備領域最先進的氣化爐，實現了煤炭清潔高效利用裝備的自主創新和完全自產化，標誌著東方鍋爐高端化工裝備製造水平與能力，繼續保持行業創新領先優勢。

該氣化爐工藝異常複雜、製造難度大、生產工期緊。東方鍋爐堅持加快綠色低碳技術攻關，持續推動產業結構優化升級，與兗礦魯南化工、華東理工大學發揮各方研發、製造、應用等方面優勢，將有效氣成分提高了10%，推動大陸煤炭清潔高效利用技術創新突破、迭代升級。該示範工程工業化成功後，對於實現陝蒙、新疆原料煤的升級利用、清潔生產具有重要示範意義，將為推動大陸煤炭清潔低碳發展作出新貢獻。

標誌 新疆

延伸閱讀

真的會有人捨得改嗎？Novitec 推 McLaren Elva 改裝升級方案

大陸化工發聲明：無關飛美偵察氣球沒有任何關係

杜鵑花季level up！升級「台北花節」月月都有花可追

四川德陽三星堆國家考古遺址公園 斬獲大獎

相關新聞

廣西邊境口岸經濟復甦

「現在辦理出入境手續很便捷，邊檢部門在辦理手續等各方面進行了優化，大大降低了我們辦證的時間成本。」位於中越邊境的廣西崇左...

老齡化拖累經濟？ 蔡昉：說錯了

外界有觀點認為，中國大陸經濟將來不會增長太快，甚至有可能趕不上美國，其中最主要原因是大陸人口老齡化，導致勞動力供給變負。...

台旅會訪陸 聚焦直航擴點

由旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁率領的台灣旅遊業代表團一行九人27日下午抵達北京，將於28日會見台旅會北京辦事處和國台辦...

香港1月進出口 大跌逾3成

大跌逾3成 香港今年一月進出口雙雙大跌逾三成，其中出口較去年同期衰退百分之卅六點七，導致當月出現港幣兩百五十四億元的貿易...

德陽3000噸級多噴嘴對置式粉煤加壓氣化爐發運

近日，位於四川省德陽市的東方鍋爐德陽製造基地內，重型卡車載著世界首台3000噸級OMB多噴嘴對置式粉煤加壓氣化爐駛出廠房...

培育專精特新小巨人 難題不少

中國國際經濟交流中心日前發布的《行業領軍企業促進專精特新企業高質量發展研究》提出，專精特新企業融資難是普遍性難題，需要政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦