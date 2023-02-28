德陽3000噸級多噴嘴對置式粉煤加壓氣化爐發運
近日，位於四川省德陽市的東方鍋爐德陽製造基地內，重型卡車載著世界首台3000噸級OMB多噴嘴對置式粉煤加壓氣化爐駛出廠房，發往項目建設現場。
由東方鍋爐製造完工的該氣化爐，是魯南化工己內酰胺產業鏈配套節能減碳一體化工程項目的核心關鍵設備，具有煤種適應性廣、能效高、清潔環保等突出優勢。
據介紹，該氣化爐採用多項行業首創的全新技術，日投煤量達到3000噸，系統能耗最低、產氣效率最高，是目前全球煤化工裝備領域最先進的氣化爐，實現了煤炭清潔高效利用裝備的自主創新和完全自產化，標誌著東方鍋爐高端化工裝備製造水平與能力，繼續保持行業創新領先優勢。
該氣化爐工藝異常複雜、製造難度大、生產工期緊。東方鍋爐堅持加快綠色低碳技術攻關，持續推動產業結構優化升級，與兗礦魯南化工、華東理工大學發揮各方研發、製造、應用等方面優勢，將有效氣成分提高了10%，推動大陸煤炭清潔高效利用技術創新突破、迭代升級。該示範工程工業化成功後，對於實現陝蒙、新疆原料煤的升級利用、清潔生產具有重要示範意義，將為推動大陸煤炭清潔低碳發展作出新貢獻。
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