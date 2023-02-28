首個未來產業科技園 廣州啟動

粵港澳大灣區首個大陸國家未來產業科技園26日在廣州番禺啟動。該科技園聚焦新型移動出行未來產業。

中新社報導，當天，第六屆廣州大學城（小谷圍）國際產業人才大會暨U30中國創業先鋒大會在廣州番禺舉行。大會啟動了大灣區首個國家未來產業科技園。

2022年11月，《科技部 教育部關於批覆未來產業科技園建設試點的函》公布，由廣東省人民政府推薦的生物醫藥與新型移動出行未來產業科技園成功入選未來產業科技園試點及培育名單。 按照初步計畫，中山大學等大學、地方政府將聯合領軍企業，在廣州大學城、廣州國際生物島，建成約5萬平方公尺的未來產業科技園核心啟動區。其中，廣州大學城將聚焦飛行汽車、高性能計算等方向，建設未來汽車產業科技園區。廣州國際生物島將聚焦基因診療、柔性電子醫療健康等方向，建設未來生物醫藥產業科技園區。

據介紹，未來汽車產業科技園區由廣州市番禺區、廣汽集團共同建設，依託廣州大學城高端人才匯集和智能網聯、新能源汽車產業集群優勢，結合中山大學電子科學與技術、計算機科學與技術等優勢學科，依託中山大學國家超級計算廣州中心、光電材料與技術國家重點實驗室等科技創新平台，聚焦飛行汽車、高性能計算等方向。

按建設目標，計畫到2025年，廣州未來產業科技園成為機制先進、運行高效的全國性未來產業科技園示範園區，聚焦未來生物醫藥、未來汽車等前沿技術領域，構建「眾創空間—孵化器—加速器—產業園」全生態產業鏈條孵化平台，引進和培育不少於15個前沿顛覆性技術高端科技領軍人才和創新團隊，孵化不少於20家細分領域領先的高新技術企業。

中國科學院院士、中山大學校長高松表示，廣州番禺汽車產業基礎扎實，產業生態鏈完整，坐擁兩家汽車製造業龍頭企業以及廣汽研究院這一創新中心，中山大學將依託優勢學科和創新平台深化培育高層次科技領軍人才和創新團隊，強化校地合作共建新型移動出行未來產業科技園，形成智能網聯汽車、電動垂直起降飛行器、智能晶片等關鍵技術創新集群。