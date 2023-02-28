麥當勞星巴克擴大展店

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

美國大型企業看好大陸經濟增長前景與消費市場潛力，繼續擴大在大陸業務。據《華爾街日報》報導，包括連鎖餐飲麥當勞星巴克等都將持續在大陸展店。其中麥當勞去年在大陸新開了700家店，而且今年計劃再開900家，這數量是麥當勞計畫在美國展店2倍以上。

報導稱，星巴克創始人、臨時首席執行官霍華德·舒爾茨（Howard Schultz）說：「我比以往任何時候都更有信心，我們在中國大陸的成長故事才剛開始。」

事實上，星巴克在去年9月14日的全球投資者交流會上便宣稱要重磅加碼大陸市場，星巴克公司發布「2025中國戰略願景」，提及至2025年，公司計劃將以平均每9小時開出一家新店的速度，新增開3,000家店，覆蓋大陸300個城市，屆時星巴克中國總店數量將達到9,000家。

精品業COACH母公司Tapestry集團也看好大陸市場，該集團計劃將其3.25億美元資本支出和雲計算投資中約一半額度用於擴大在陸業務。

星巴克 麥當勞 美國

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