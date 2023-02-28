理想汽車連五年虧損

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸造車新勢力之一的理想汽車昨（27）日公布去年第4季及全年財報顯示，第4季營收人民幣176.5億元，年增66.2%，高於市場預期，但淨利潤人民幣2.7億元，年減10.2%；全年營收人民幣452.9億元，年增67.7%；全年交付13萬3,246輛車，年增47.2%，雖雙雙創下新高，但是理想汽車去年虧損人民幣20.3億元（約新台幣89億元），連五年虧錢。

此外，理想汽車第4季毛利率回歸健康，達到20.2%，2022全年毛利率達到19.4%。而2021年為20.6%。

據wind數據顯示，這已是理想汽車連續第五年虧損。自2018年到2021年間，理想汽車分別虧損人民幣15.3億元、24.3億元、1.5億元、3.2億元。而去年虧損再度擴大至20.3億元。

理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，2023年將堅持把用戶價值放在首位，持續推出超越用戶需求的創新產品和服務。同時，繼續致力於研發投入、經營效率和規模提升，加速飛輪效應推動公司發展。

理想汽車首席財務官李鐵指出，理想汽車強大的現金流量和充裕的現金儲備將持續支持未來的研發投入和業務擴張，因此對成長前景充滿信心。

理想汽車 人民幣 和服

延伸閱讀

李克強老師、陸著名經濟學家厲以寧逝世 享耆壽92歲

美能源部指COVID-19可能源於大陸實驗室洩漏 陸外交部：抹黑

自願勞動？大陸73歲婦扛水泥 半小時卸8噸、每袋賺2元

美最新民調：共軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊協防

相關新聞

廣西邊境口岸經濟復甦

「現在辦理出入境手續很便捷，邊檢部門在辦理手續等各方面進行了優化，大大降低了我們辦證的時間成本。」位於中越邊境的廣西崇左...

老齡化拖累經濟？ 蔡昉：說錯了

外界有觀點認為，中國大陸經濟將來不會增長太快，甚至有可能趕不上美國，其中最主要原因是大陸人口老齡化，導致勞動力供給變負。...

台旅會訪陸 聚焦直航擴點

由旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁率領的台灣旅遊業代表團一行九人27日下午抵達北京，將於28日會見台旅會北京辦事處和國台辦...

香港1月進出口 大跌逾3成

大跌逾3成 香港今年一月進出口雙雙大跌逾三成，其中出口較去年同期衰退百分之卅六點七，導致當月出現港幣兩百五十四億元的貿易...

德陽3000噸級多噴嘴對置式粉煤加壓氣化爐發運

近日，位於四川省德陽市的東方鍋爐德陽製造基地內，重型卡車載著世界首台3000噸級OMB多噴嘴對置式粉煤加壓氣化爐駛出廠房...

培育專精特新小巨人 難題不少

中國國際經濟交流中心日前發布的《行業領軍企業促進專精特新企業高質量發展研究》提出，專精特新企業融資難是普遍性難題，需要政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦