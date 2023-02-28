大陸造車新勢力之一的理想汽車昨（27）日公布去年第4季及全年財報顯示，第4季營收人民幣176.5億元，年增66.2%，高於市場預期，但淨利潤人民幣2.7億元，年減10.2%；全年營收人民幣452.9億元，年增67.7%；全年交付13萬3,246輛車，年增47.2%，雖雙雙創下新高，但是理想汽車去年虧損人民幣20.3億元（約新台幣89億元），連五年虧錢。

此外，理想汽車第4季毛利率回歸健康，達到20.2%，2022全年毛利率達到19.4%。而2021年為20.6%。

據wind數據顯示，這已是理想汽車連續第五年虧損。自2018年到2021年間，理想汽車分別虧損人民幣15.3億元、24.3億元、1.5億元、3.2億元。而去年虧損再度擴大至20.3億元。

理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，2023年將堅持把用戶價值放在首位，持續推出超越用戶需求的創新產品和服務。同時，繼續致力於研發投入、經營效率和規模提升，加速飛輪效應推動公司發展。

理想汽車首席財務官李鐵指出，理想汽車強大的現金流量和充裕的現金儲備將持續支持未來的研發投入和業務擴張，因此對成長前景充滿信心。