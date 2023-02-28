台旅會訪陸 聚焦直航擴點

經濟日報／ 特派記者賴錦宏／北京27日電
旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁。記者陳易辰／攝影
旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁。記者陳易辰／攝影

由旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁率領的台灣旅遊業代表團一行九人27日下午抵達北京，將於28日會見台旅會北京辦事處和國台辦，3月1日會見大陸海旅會。蕭博仁此行引發各界對兩岸旅遊重啟、兩岸直航航點擴增可望加速的期待。

蕭博仁27日指出，這次代表團成員，包含六都旅行公會理事長和省旅行公會理事長共九人，在北京四天將和大陸方面談及兩岸直航和開放兩岸團體旅遊等事宜。

據悉，該團是近年來，赴北京訪問層級最高的台灣旅行業代表團。蕭博仁一行將和兩岸旅行小兩會、航空小兩會的大陸對口單位，以及大陸國台辦和文旅部、旅遊業者接觸。

消息人士透露，我方可能向陸方表達，願先行「取消赴大陸旅行團禁令」，兩岸直航航點擴增則由兩岸航空小兩會協商，台旅會也將向大陸海旅會試著提出恢復陸客來台旅遊的前期洽商。

官方透露，3月1日海旅會與蕭博仁一行會見時，對前述議題將會給予初步回應。

陸委會副主委發言人李麗珍上周四在例行記者會中表示，兩岸直航點先前因疫情關係有些「暫停」，現在需求上升，大家提出許多意見，陸方也透過兩岸協議平台，向我交通部民航局提出希望加開部分航點，需要兩邊民航主管部門協調。

觀光部分，李麗珍說，我方都是很積極地來面對。對旅行社組團國人赴大陸旅遊，交通部正在積極評估；至於陸客來台觀光部分，因涉及較多部門，陸委會也已會同交通部、移民署進行規劃和評估，希望未來重啟後，能在管理面進行強化。

關於兩岸直航航點擴增，大陸早前曾建議優先恢復廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱等16個大陸航點。據了解，我方日前已完成疫情前大陸各航點旅客人數等數據分析，我方提出的首波兩岸直航城市將不會和大陸提出的16個航點「完全相同」。

北京 交通部 疫情

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