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比亞迪降價後傳將推個性化新品牌車型
比亞迪降價後又有新動作，業界傳出比亞迪將推出專業個性化全新品牌，內部代號為「F品牌」，預計於2023年年內正式亮相。
比亞迪公司董事長兼總裁王傳福此前就對外透露，2023年比亞迪將推出一個專業個性化全新品牌。未來將形成比亞迪品牌（王朝、海洋）、騰勢品牌、仰望品牌、專業個性化全新品牌矩陣，覆蓋從家用到豪華、從大眾到個性化，滿足用戶多方位、全場景用車需求。
一財網分析，比亞迪近年銷量快速增長，2022年成為大陸國內車企銷量冠軍。不過，當前新能源車市場競爭激烈，尤其是隨著特斯拉降價，市場出現了一定的變化，這使比亞迪等車企均感受到了壓力。目前，部分地區比亞迪王朝網旗下部分車型也推出了降價優惠措施，一些舊款車型的優惠幅度在人民幣1萬元以上。通過推出新的個性化品牌，比亞迪欲搶奪更多市場。
界面新聞報導，北京一家比亞迪王朝展廳銷售人員表示，收到官方發布的調價通知，大部分車型均有價格優惠，其中老款車型的優惠幅度在人民幣1萬元（新台幣4.5萬元）以上，部分熱門現款產品也有人民幣上千元的優惠，比亞迪「王朝系列」產品最高降價幅度達人民幣2萬元（新台幣9萬元）。
例如2021款的漢EV調降人民幣2萬元，2021款秦EV降價人民幣1.5萬元，而新款車型優惠幅度普遍在人民幣6,000至8,000元之間。
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