指導過李克強！大陸著名經濟學家厲以寧逝世 享耆壽92歲

曾提出在市場機制下進行「三次分配」理論的大陸著名經濟學家、全國人大財經委員會原副主任、全國政協經濟委員會原副主任、光華管理學院名譽院長厲以寧27日因病醫治無效，在北京協和醫院逝世，享耆壽92歲。

厲以寧在經濟學理論著作甚豐，並發表大量文章，是大陸最早提出股份制改革理論的學者之一，因此有「厲股份」的別稱。

此外，他提出大陸經濟發展的「非均衡理論」，並對 「轉型」進行理論探討，這些論述對大陸經濟的改革與發展產生深遠影響。同時，厲以寧還主持了《證券法》和《證券投資基金法》的起草工作。

厲以寧教育無數官員，也有「國師」之稱。包括將卸任的大陸國務院總理李克強、前中共副主席李源潮、現任20屆中央委員陸昊等都曾是他的學生。

厲以寧在1980年代提出「三次分配」。他認為，通過向市場提供生產要素所取得的收入稱為第一次分配。政府再把人們從市場取得的收入，用稅收政策或扶貧政策進行再分配，就是第二次分配。而第三次分配是指人們完全出於自願的、相互之間的捐贈和轉移收入，比如對公益事業的捐獻，這既不屬於市場的分配，也不屬於政府的分配，而是出於道德力量的分配。上述理論逐漸被大陸官方所吸收採納。