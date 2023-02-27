陸拼數位中國！相關工作將列大陸黨政幹部KPI參考

央視報導，大陸國務院印發《數位中國建設整體布局規劃》指出，要做強做優做大數位經濟。培育壯大數位經濟核心產業，支持數位企業發展壯大，健全大中小企業融通創新工作機制，發揮「綠燈」投資案例引導作用，推動平台企業規範健康發展；值得注意的是，相關規劃將數位中國建設工作情況作為對有關黨政領導幹部考核評價的參考。這意味，未來機關幹部的考核還多了一項數位建設的工作指標。

為了推進數位中國，「規劃」強調團隊執行、落實的重要性：一是要加強組織領導，由中央網絡安全和信息化委員會來統籌協調；二是健全體制機制；三是保障資金投入；四是強化人才支撐；五是營造良好氛圍。

「規劃」提出數位中國的各階段目標：到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數位中國建設「取得重要進展」；到2035年，數位化發展水平進入世界前列，數位中國建設「取得重大成就」。

規劃指出，要充實數位中國建設基礎，加快5G網絡與千兆光網協同建設，同時構建國家數據管理體制機等。

另外，規劃提及要全面賦能經濟社會發展。研究制定推動數位產業高質量發展的措施，打造具有國際競爭力的數位產業集群。推動數位技術和實體經濟深度融合，在農業、工業、金融、教育、醫療、交通、能源等重點領域，加快數位技術創新應用。

此外，規劃也從強化技術關鍵能力、同時優化發展環境，包括健全法規體系，強調公平、安全的環境;並加強數位領域國際合作，高質量共建「數字絲綢之路」，積極發展「絲路電商」。 積極參與數據跨境流動等相關國際規則構建。

「數位中國」按照中共十九大報告定義，其意指是大陸國家訊息化範疇，包括「寬頻中國」、「互聯網+」、「大數據」、「雲計算」等都是數位中國的內容。