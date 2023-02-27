華興資本證實：失聯董事長包凡正配合中國官方調查

在香港上市的中國金融集團華興資本，於26日晚間發佈公告表示，其董事長兼首席執行官包凡，目前正在配合國家有關機關的調查，並再次表示其公司業務營運一切正常。

然而，除「如任何中國有關機關要求本公司依法進行配合，本公司將配合該等地調查」外，華興資本並未透露其他關於調查的相關信息。

包凡於本月16日傳出失聯，華興資本當時發公告稱，暫時無法與包凡取得聯繫，引起投資人及市場擔憂，股價重挫近3成。在此之前，有公司內部人士猜測，事件或與其前任總裁、前工銀國際董事長叢林於去年9月被政府調查有關。

中國近兩年多來，對科技公司進行一系列打擊監管、整肅企業高管，包凡的失蹤，也是中國展開反腐運動以來，最新的一起。

上海交通大學金融系教授李楠表示，「華興資本的遭遇，凸顯了一些中國公司的關鍵人物風險。」該風險指的是公司過於依賴某個關鍵人物。他說「在過去的幾年中，一批中國金融機構，在一到兩個管理者的努力下迅速崛起，同時這也使得這些公司，特別容易受到任何和管理者陷入麻煩有關負面新聞的影響」。

華興資本成立於2005年，業務範圍涵蓋私募融資、併購、投資管理與投行、證券和財富管理等，在北京、上海、香港、新加坡和紐約等地設有辦公室，有近700名員工。

現年52歲的包凡曾於2015年入選《彭博市場》全球50大最具影響力人物，他在創立華興資本之前，曾先後任職於摩根士丹利和瑞士信貸，有7年華爾街投行經驗。有中國科技業「造雨人」之稱的包凡，曾參與多起業界有名案件，包括滴滴和快的、美團和大眾點評網的併購案以及京東IPO等案子。

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