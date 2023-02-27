數字碳中和高峰論壇 成都舉行

以「數字（數位）引領綠色發展」為主題的第二屆中國數字碳中和高峰論壇25日在成都開幕。

中新社報導，此次論壇由中共中央網信辦、大陸國家發改委、生態環境部、四川省人民政府指導，中共中央網信辦信息化發展局、四川省委網信辦等主辦。

論壇期間，多位專家學者及行業代表就數位賦能「雙碳」目標的前沿趨勢和創新實踐進行討論。

中國工程院院士、國家能源諮詢專家委員會副主任、中國工程物理研究院高級科學顧問杜祥琬以視訊方式發表主旨演講時表示，數位化對提高能源、經濟等方面的工作效率意義重大。要正確認識大陸能源資源秉賦，清潔高效地利用煤炭等能源，逐步減少化石能源消費總量。

中國科學院院士、北京大學環境科學與工程學院院長朱彤指出，空氣汙染和氣候變化是人類面臨的重要挑戰，數位孿生技術的應用為人類預測未來環境和氣候變化提供了強有力的工具。

歐盟科學院院士、中國人工智能學會名譽副理事長、電子科技大學講席教授任福繼認為，先進智能可助推綠色發展，實現雙碳目標，要基於先進智能的理念技術革新，促進數位技術與傳統產業的融合，推動產業數位化和綠色化轉型。