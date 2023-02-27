深山裡開民宿 科技打造新服務

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
李宏偉在雲端山舍民宿房間內，操作控制面板。圖／本報北京傳真
李宏偉在雲端山舍民宿房間內，操作控制面板。圖／本報北京傳真

「真是滿滿的科技感！」、「真想去體驗一下！」北京懷柔區渤海鎮鐵礦峪村「雲端山舍」民宿主理人、返鄉創業青年李宏偉，利用冬閒時間，完成了自家民宿的改造，滿是科技元素的院落照片，在朋友圈裡引來一片點贊。

雲端山舍民宿共3層，室內面積約240平方公尺。來到門前，只需在門口露一下臉，大門就會自動打開。原來，訪客資訊已經被提前錄入到門口的智能系統中，無需前台接待，就可以直接拎包入住。

「整個小院，小到每一盞燈，大到窗簾、空調等，都能通過控制面板控制，監測室外溫度、亮度、日落時間等外在因素後，屋內的照明亮度、燈光色溫、空調溫度、窗簾開合等都會自動調節，不需要任何人工作業，就可以享受最舒適的住宿環境。」李宏偉解釋，「比如室外溫度低於20攝氏度，室內燈光就會變為偏暖色；室外如果高於20攝氏度，燈光色溫就會變為偏冷色。」

民宿的設計更突出了節能。「夜間0點到5點住客起夜時，衛生間的燈會自動點亮，並且只有白天10%的亮度，給住客以更舒適的體驗。整個小院的燈開啟滿12小時，都會自動關閉，也是出於節能考慮。諸如此類充滿科技感的小細節還有很多。」李宏偉表示。　

鐵礦峪村位於懷柔西部，遠離城區，群山環抱，「85後」的李宏偉為什麼選擇深山創業？

「我是鐵礦峪村人，對家鄉的感情很深。畢業後我和同學一起創業，做的就是智能化工程。看到如今民宿產業、京郊旅遊前景很好，所以選擇回來建設家鄉，探索鄉村旅遊發展的新路徑。」李宏偉說：「我注意到，人們外出旅遊對於住宿的要求，正在趨向個性化，便捷、智能成為普遍訴求。所以結合專業特長，我嘗試建起了這棟智能民宿，智能化不僅可以升級民宿服務，做到節能環保，還能為懷柔民宿產業發展打開新思路、探索新方向。」

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