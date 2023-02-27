中日合作推介會 探索新機遇
北京中日國際合作產業園推介會24日在東京舉行，參會人士期待，以推介會為契機，探索合作發展新機遇。
新華社報導，推介會重點介紹了北京中日國際合作產業園的發展建設情況和相關政策支持。作為中國大陸國家發展改革委正式批覆設立的國際合作示範區，該產業園目前重點發展醫藥健康、先進智造和數位經濟三大產業。
中國大陸駐日本大使館經濟商務處參贊景春海表示，今年是中日和平友好條約締結45周年，中日雙方應以此為契機，激發民間和地方交往活力。他期待產業園與日本各界增強相互了解，挖掘合作新亮點，推動中日經貿合作和雙邊關係在新形勢下實現更大發展。
日中經濟協會理事高見澤學表示，北京中日國際合作產業園在促進日中經濟交流方面發揮著重要作用。現在日中經濟界的合作交流需求與日俱增，需要更多可信賴的大型交流平台發揮作用聯通彼此。
日企代表吉川昌孝說，該產業園富有朝氣和發展潛力，希望有機會探索挖掘合作可能性。從事設計與創新工作的公司代表神里僚子認為，產業園規模很大，能夠聚集來自各國各行業的人才，具有推動創新的潛力。
60多家中日企業和機構代表參加了推介會。推介會主辦方還走訪了索尼、正大、伊藤忠、瑞穗銀行等企業與機構。
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