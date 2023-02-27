湘湖對話 探討全球旅遊業發展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「世界旅遊聯盟·湘湖對話」23日至25日在杭州舉辦。多國政府官員、旅遊從業者、專家學者參會，探討交流全球旅遊業發展與合作。

新華社報導，與會專家表示，當前，全球旅遊業需要團結協作。「旅遊業是全球重要支柱產業，能夠創造更多就業機會、改善基礎設施水平、促進經濟社會更好發展。」世界旅遊聯盟副主席、世界旅遊經濟研究中心主席何超瓊認為，如何促進公平、多樣、包容發展，是旅遊業的重中之重。

聯合國世界旅遊組織秘書長祖拉布·波洛利卡什維利認為，疫情期間，中國大陸旅遊業大力發展國內遊，將遊客吸引至鄉村或國內各地區的景點。「此舉是有效的脫貧減貧方式，可以幫助更多當地人獲得就業機會。」

祖拉布表示，在全球範圍內，中國大陸鄉村遊是發展最好的案例之一。在他看來，即使是在出境遊已經恢復的當下，鄉村遊仍是未來大陸旅遊發展的方向。

「中國高度重視旅遊發展，將其作為傳播文明、交流文化、增進友誼重要橋梁。」中國大陸文化和旅遊部部長胡和平說，大陸文化和旅遊部願與旅遊領域國際組織、各國旅遊部門和業界人士一道，完善旅遊交流合作雙邊、多邊機制，發揮好世界旅遊組織、世界旅遊聯盟等國際組織的作用，全方位多層次寬領域開展交流合作。

疫情

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