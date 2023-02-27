湖南茶產業綜合產值 去年破千億

截至2022年底，湖南省茶園面積達到354萬畝，茶葉產量32萬噸，茶產業綜合產值達1051億元人民幣，保持了持續穩定的良好發展態勢。

中新社報導，25日在長沙召開的2023湖南省茶葉行業工作會議透露了上述訊息。湖南是產茶大省，近年來茶產業取得了長足發展，對促進農民增收和鄉村振興發揮了重要作用。

為構建茶葉品牌建設新格局，釋放茶葉科技研發新動能，湖南以立法形式統籌、推動、保障茶產業可持續高質量發展，制定了《湖南省茶產業發展促進條例》，並於2022年12月1日起施行。

湖南省茶業協會會長周重旺介紹，近些年，湖南茶葉主產區政府與科研院所強化深度合作，聚力主導產業，進一步強化了茶葉科技支撐體系。同時，該省積極開展五彩湘茶、湖南紅茶生產加工技術培訓與茶藝、評茶、直播等技能培訓，以及職業技能等級認定等，促進科技與產業的深入結合，實現了茶葉加工技術領域的創新，使產業鏈條不斷延伸。

「湘茶產業擁有得天獨厚的文化底蘊和獨樹一幟的三湘四水五彩茶的發展格局。」中國工程院院士、湖南農業大學教授、茶葉專家劉仲華建議，湘茶產業要堅持文化、科技雙龍驅動，重基礎強科技，從源頭開始把產業、產品做到極致；進一步發揚湘茶品牌聚集化效應，利用自身優勢形成獨特的品牌競爭力；進一步培養龍頭企業，帶動湘茶走向大陸國內廣闊的市場，促進湘茶出湘；在創新營銷上進一步發力，強化網路營銷平台和線下門店的聯動，鞏固、拓展消費群體與消費市場。