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鼓勵創業帶動就業 上海立專法

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
上海立法促進高質量充分就業。圖為2023年上海春季大型招聘會，2.5萬個就業機會釋出。（新華社）
上海立法促進高質量充分就業。圖為2023年上海春季大型招聘會，2.5萬個就業機會釋出。（新華社）

上海市就業促進條例》25日經上海市十六屆人大常委會第一次會議表決通過，2023年3月1日起施行。

新華社報導，條例共十一章八十一條，堅持勞動者自主就業、市場調節就業、政府促進就業和鼓勵創業帶動就業的立法方針，緊貼實際、適度前瞻，注重將解決當前問題與建立長效機制相結合。

在政策支持方面，條例規定，上海的市、區人民政府應當加強投資、產業、區域、財稅、金融、教育、人才等政策對就業的支持，強化與就業政策的協調聯動，拓寬市場化社會化就業渠道，增加就業崗位，優化企業用工保障服務，提升就業質量。

在創業扶持方面，條例明確創業扶持措施、創業培訓、創業服務、創業載體建設等內容。例如，要求財政、人力資源社會保障部門應當完善創業擔保貸款和貼息政策，逐步擴大擔保對象範圍，提高擔保額度，提升獲取創業擔保貸款的便利度；規定上海的市、區人民政府及相關部門應當推動構建覆蓋不同創業群體、不同創業階段的創業培訓體系，開展有針對性的創業培訓。

為發揮靈活就業對穩就業和保居民就業的積極作用，規範新就業形態發展，條例明確，上海的市、區人民政府及相關部門應當加大對個體經營、非全日制以及新就業形態等靈活就業方式的支持力度，拓寬靈活就業發展渠道，優化靈活就業環境，強化政策服務供給，清理取消對靈活就業的不合理限制，創造更多靈活就業機會。

同時，條例從靈活就業服務、靈活就業人員職業技能培訓、靈活就業人員權益保障等方面細化保障措施，明確互聯網平台企業依法合規用工等內容，並要求建立和完善新就業形態勞動者職業傷害保障制度。

為緩解結構性就業矛盾，提升勞動者職業技能，條例還明確健全終身職業技能培訓制度，並就職業技能培訓政策扶持、用人單位和相關培訓機構職業技能培訓、產教融合培訓、公共實訓、職業技能等級評價以及相關補貼措施等方面作出規定。

創業 上海 人大常委會

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