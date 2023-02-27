橫琴前海金融30條 大灣區新機遇

日前，中國人民銀行（大陸央行）會同銀保監會、證監會、外匯局、廣東省人民政府聯合印發《關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，各提出30條金融改革創新舉措。

新華社報導，業界人士認為，橫琴意見和前海意見為金融支持橫琴和前海兩個合作區建設指明了方向，在金融業更大力度的創新和開放之下，粵港澳大灣區發展迎來新機遇。

橫琴意見中，第一條就是便利合作區個人跨境交易。未來，在橫琴進行的跨境交易和移動支付有望更加便利，對橫琴的金融機構來說，提供滿足居民需要的新產品和新服務將成為重要任務。

「橫琴意見發布，業界很興奮，給了我們很大空間。」易方達基金管理有限公司總裁劉曉艷說，意見鼓勵更多金融機構在合作區設立分支機構及專業子公司，可以優化合作區金融市場業態、激發跨境金融創新活力，為粵澳經濟聯動和澳門經濟多元發展提供更多金融活水。

珠海華發投資控股集團副總裁楊振宇說，華發投控將以便利澳門居民在合作區生活工作為導向，通過旗下證券、保險、銀行等機構探索開發證券投資、保險、理財、個人信貸、置業金融及結售匯產品，推動建立高品質康養中心、搭建跨境財富管理體系。

橫琴意見提出，鼓勵在合作區設立證券公司、基金公司、期貨公司、消費金融公司、資產管理公司、再保險公司和銀行理財子公司等各類機構。澳門銀行公會署理主席葉兆佳表示，這有利於今後橫琴現代金融的發展，服務澳門經濟適度多元，並為下一步跨境金融擴容創造堅實的基礎。

招商金控副總經理、董事會秘書周星說，這次發布的前海意見，是對之前的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》在金融領域的進一步的落實、細化，為大灣區金融機構提供了政策大禮包。

香港上海匯豐銀行聯席行政總裁廖宜建表示，此次「前海30條」特別強調金融服務民生、服務實體經濟，對於市場信心是一個極大鼓舞，同時為深港居民、企業、金融機構帶來巨大機遇。匯豐將積極參與相關領域創新業務，用更優質、更便捷的產品和服務助力大灣區建設和粵港合作。

「提升大灣區金融環境便利化、開展個人跨境交易、信用融資，都是前海意見帶來的創新。」中國銀行香港金融研究院研究員應堅說，這些創新發展推進深港金融合作及兩地要素的自由流動，也有助香港金融業利用前海平台拓展大灣區業務，更好地利用香港國際金融中心地位來融入國家發展大局。