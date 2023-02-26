英特爾中國：會與中國客戶研究布局類ChatGPT算力模式

集微網消息，據澎湃新聞報導，2月24日，英特爾全球高級副總裁、中國區董事長王銳接受澎湃新聞記者採訪時表示，ChatGPT對英特爾中國也是好事情，下一步跟中國客戶共同研究如何去布局，「我們跟百度、阿里都有非常深的合作，下一步算力如何幫助我們建立新的模式都是值得期待的。」

王銳表示，由於地緣政治、全球化逆風以及內部尖端製程等問題，英特爾正在進行轉型，陣痛是難免的。「對中國區來說，要把中國客戶的需求植入到總部的長期產品規劃中去，要把全球的資源利用起來。」

王銳強調，儘管英特爾目前處於這樣的環境下，公司並沒有減少對英特爾中國投資，而且英特爾團隊正在進一步搭建以及推進跟客戶的合作，「在合法合規的情況下，我相信我們在中國的投資會不斷深入下去。」

1月28日，英特爾已經對其今年第一季度的財務指引進行了削減，英特爾首席執行官Pat Gelsinger將公司財務前景的最新下調歸咎於「持續的宏觀不利因素」和比其預期更劇烈的晶片庫存修正。英特爾沒有發佈今年餘下時間的財務指引，但Gelsinger對2023年下半年因中國經濟復甦以及大型企業和政府客戶需求改善而使經營出現反彈抱有希望。