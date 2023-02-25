大陸新能源車價格戰開打 比亞迪最高降9萬
自從特斯拉在大陸掀起新能源車價格戰後，包括蔚來等車企已紛紛跟進，而比亞迪則是最新加入這波降價廝殺行列，比亞迪「王朝系列」產品已經啟動降價，最高降價幅度達人民幣2萬元（新台幣9萬元）。
界面新聞報導，北京一家比亞迪王朝展廳銷售人員表示，收到官方發布的調價通知，大部分車型均有價格優惠，其中老款車型的優惠幅度在人民幣1萬元（新台幣4.5萬元）以上，部分熱門現款產品也有人民幣上千元的優惠。
例如2021款的漢EV調降人民幣2萬元，2021款秦EV降價人民幣1.5萬元，而新款車型優惠幅度普遍在人民幣6,000至8,000元之間。
上海與深圳地區也均有不同程度的降價，調價力度最高在人民幣萬元上下。
海洋系列車型則未參與此次降價活動。北京、上海、深圳三地比亞迪海洋網展廳銷售均表示，目前全系車型無價格變動，近期也沒有收到調價通知。
特斯拉的降價壓力和短期內銷量下滑，或許成為比亞迪下調售價的主要原因。銷量數據顯示，今年1月比亞迪新能源汽車累計銷量為15.13萬輛，與上月相比下降35.65%。
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