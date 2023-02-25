比亞迪海外工廠選址 東南亞三國積極爭取

據彭博社報導，大陸新能源汽車龍頭比亞迪正為海外生產工廠選址，東南亞三國包括菲律賓、越南和印尼都積極爭取這家全球電動車銷量冠軍企業，到該國設立電動汽車組裝工廠。

菲律賓工貿部副部長魯道夫近日表示，比亞迪正在與菲律賓展開「深入討論」，去年底比亞迪派員訪問菲律賓期間，仔細考察潛在的工廠選址，並且可能會在今年第二季決定新廠廠址。

菲律賓國際投資促進服務局局長多米恩多表示，比亞迪目前尚未決定新工廠的類型，可能是成熟的裝配廠，也可能是從海外進口汽車零組件的組裝工廠。

對於菲律賓官員的表態，比亞迪的一名發言人表示，該公司沒有「任何可披露的相關資訊」。

與此同時，知情人士透露，比亞迪與印尼正磋商在該國投資建設電動車工廠。印尼政府已提供一系列的優惠政策，包括免稅期、激勵措施和電池原材料獲取管道，以爭取比亞迪到印尼設廠，而不是在泰國等鄰國擴張。

路透社此前報導稱，上月印尼海洋與投資統籌部部長盧胡特表示，印尼正在與比亞迪和特斯拉敲定在該國投資建設電動汽車生產設施的協定。

彭博社稱，因為印尼和菲律賓用於電動汽車電池的鎳儲量占全球的近一半，所以這兩個國家對於電動汽車和電池製造商來說具有一定的吸引力。

今年1月，有知情人士透露，比亞迪計畫在越南建廠生產汽車零組件，擬投資超過2.5億美元，目前正在磋商工廠選址，計畫2023年年中以前開始動工。

據證券時報，比亞迪於2021年正式宣佈了「乘用車出海」計畫，加速新能源乘用車在全球市場的擴張步伐。2022年，比亞迪的新能源汽車陸續進入日本、德國、澳洲、巴西、新加坡、泰國等國家，累計出口5.59萬輛，出海步伐進一步提速。

比亞迪也開始積極規劃在海外建廠，去年9月，比亞迪首個海外工廠正式在泰國落地，預計2024年開始運營，年產能達15萬輛。據悉，該工廠生產的電動乘用車將出口至東協國家和歐洲。

此外，比亞迪董事長王傳福還曾表示，未來將開啟在巴西的當地語系化生產，繼續拓展美洲戰略佈局。

結合近期比亞迪高層對外釋放的將在歐洲自建工廠的消息，可以看出，比亞迪的產能擴張已由大陸國內擴展至了海外市場。華西證券判斷，比亞迪海外市場持續推進，有望打開該公司長期增長空間。