快訊

網傳北部空域現「不明氣球」 空軍司令部證實了

促停用四大會計師事務所？陸媒：新得標多家國企項目

聯合報／ 大陸中心／即時報導
關於外電報導大陸財政部敦促國有企業停用四大會計師事務所，遭大陸媒體質疑。（路透）
關於外電報導大陸財政部敦促國有企業停用四大會計師事務所，遭大陸媒體質疑。（路透）

針對外電報導，大陸財政部等政府機構上個月向部分國企提出窗口指導，促請它們與Deloitte、EY、KPMG、PwC等四大會計師事務所的合約到期後，不再續簽。上海第一財經24日指出，事實上，近期大陸多家國企發布的相關採購項目，得標候選人中就有這四大會計師事務所。

報導稱，中國通信建設集團有限公司近期代理中國鐵塔股份有限公司2023年度財務審計服務採購項目，即聘請一家會計事務所對中國鐵塔合併範圍內的所有法人主體的2023年度法定財務報表提供相關審計服務，服務期限為合同簽訂後一年。

據公開消息，經評審，上述中國鐵塔項目最終KPMG被推薦為第一中選候選人，Deloitte為第二中選候選人。

另，今年1月底，中國太平保險集團2023-2027年審計師採購項目結果公告顯示，該項目採購價格為港幣1.89億元，最終中選供應商為PwC。

遼瀋銀行本月8日召開今年第一次臨時股東大會，審議通過聘請KPMG瀋陽分所為該行2022年財務報表審計機構。

報導稱，事實上，目前大陸多家國有大型銀行的審計機構都來自上述四大會計師事務所。

第一財經指出，根據中國註冊會計師協會行業管理信息系統，2021年，四大會計事務所合計主審大陸央企24家，收入近人民幣10億元。

保險 上海 人民幣

延伸閱讀

高市府與日本簽訂六方合作備忘錄 高雄厝4.0上路

【一劍浣春秋】事務所面試過程解密！原來AV界是這樣補充新人的

彭博：中國政府要求國企停用全球四大會計師事務所

「完了完了」內蒙古煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

相關新聞

疫後大陸經濟發展 張五岳： 台商要注意綠藍紅三色

全世界都在期待大陸解封後，能挾著強勁的經濟復甦，帶動全球經濟成長。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳24日表示，今年的大...

促停用四大會計師事務所？陸媒：新得標多家國企項目

針對外電報導，大陸財政部等政府機構上個月向部分國企提出窗口指導，促請它們與Deloitte、EY、KPMG、PwC等四大...

解封前三駕馬車已失靈 學者：大陸經濟難回到疫情前

大陸上月初開放國境正式放棄清零，全世界都在期待解封後的大陸，能挾著強勁的經濟復甦，帶動全球經濟成長。不過東華大學新經濟政...

阿里巴巴2022年裁員約19000人

集微網消息，據彭博社報道，阿里巴巴去年裁員約19000人，以適應全球經濟寒鼕並將重點轉移到成本效率上。 根據阿裡公佈的財報數據，本財年最後一個季度公司裁撤了4000多名員工。

阿里CEO張勇：持續推進消費、雲計算和全球化三大戰略

在23日發布上季財報後的電話會議上，阿里巴巴執行長張勇表示，阿里將持續推進消費、雲計算和全球化三大戰略，這三大戰略的天花...

山東內陸港 助力外貿出口效率

走進位於山東省棗莊市薛城區的棗莊內陸港，一輛裝滿貨物的列車正在駛離。內陸港運營負責人周學良說，班列裝載的是當地企業生產的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦