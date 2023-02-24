促停用四大會計師事務所？陸媒：新得標多家國企項目

針對外電報導，大陸財政部等政府機構上個月向部分國企提出窗口指導，促請它們與Deloitte、EY、KPMG、PwC等四大會計師事務所的合約到期後，不再續簽。上海第一財經24日指出，事實上，近期大陸多家國企發布的相關採購項目，得標候選人中就有這四大會計師事務所。

報導稱，中國通信建設集團有限公司近期代理中國鐵塔股份有限公司2023年度財務審計服務採購項目，即聘請一家會計事務所對中國鐵塔合併範圍內的所有法人主體的2023年度法定財務報表提供相關審計服務，服務期限為合同簽訂後一年。

據公開消息，經評審，上述中國鐵塔項目最終KPMG被推薦為第一中選候選人，Deloitte為第二中選候選人。

另，今年1月底，中國太平保險集團2023-2027年審計師採購項目結果公告顯示，該項目採購價格為港幣1.89億元，最終中選供應商為PwC。

遼瀋銀行本月8日召開今年第一次臨時股東大會，審議通過聘請KPMG瀋陽分所為該行2022年財務報表審計機構。

報導稱，事實上，目前大陸多家國有大型銀行的審計機構都來自上述四大會計師事務所。

第一財經指出，根據中國註冊會計師協會行業管理信息系統，2021年，四大會計事務所合計主審大陸央企24家，收入近人民幣10億元。