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解封前三駕馬車已失靈 學者：大陸經濟難回到疫情前

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
經濟學家丁予嘉。記者林宸誼／攝影
經濟學家丁予嘉。記者林宸誼／攝影

大陸上月初開放國境正式放棄清零，全世界都在期待解封後的大陸，能挾著強勁的經濟復甦，帶動全球經濟成長。不過東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興24日悲觀的表示，大陸目前三駕馬車（出口、投資、消費）已經失靈，這一次大陸的復甦不太可能像2008年那樣復甦強勁，因為大陸目前的整體的負債非常的高。

陳松興24 日在2023年北威論壇「中國解封對全球經濟的影響」上指出，大陸出口在去年第4季開始，進出口都在衰退，涉及到產業的轉移、供應的轉移，供應鏈轉移其實是不太可能在恢復。

關於投資方面，陳松興表示，大陸出口需要恢復對外關係並穩住，尤其外資和台商撤退，大陸必須要穩住外商和台商的投資。所以大陸最近有一些溫柔的攻勢，希望對外的經貿的部分能夠取得一定的穩定。

陳松興提到，消費是大陸三駕馬車的主力，封鎖三年之下，消費能力受到很大的限制。所以一旦開放的時候，消費當然會有爆發性的成長，但這個爆發性能否回到以前比較難。

陳松興指出，這三年下來民眾會考慮到，目前經濟的發展前途未明，所以可以看到他們是儲蓄率是增加，然後他們的房貸是提早去還款。就表示不看好前期的時候，要準備多一些的現金。

陳松興補充，還款就是因為即使大陸放鬆利率政策之下，政府希望大家借錢去消費，但卻寧可去把這個低利率的消費性貸款借的錢去還房貸。所以房貸目前來講是在下滑。那這個是表示一件事情。任何一個經濟，如果說新增貸款成長不足的時候，經濟的復甦的力道也一定不足。

經濟學家丁予嘉指出，大陸只要解封，GDP 5%起跳，全球經濟衰退機會就不高，但慎防通膨反撲、地緣政治經不起絲毫的誤判、貧富懸殊繼續惡化，以及南轅北轍的垃圾資訊。

東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興。記者林宸誼／攝影
東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興。記者林宸誼／攝影

經濟衰退 台商

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