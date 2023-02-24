阿里巴巴2022年裁員約19000人

集微網消息，據彭博社報道，阿里巴巴去年裁員約19000人，以適應全球經濟寒鼕並將重點轉移到成本效率上。

根據阿裡公佈的財報數據，本財年最後一個季度公司裁撤了4000多名員工。

該公司的增長受到全球宏觀經濟因素和中國疫情政策的影響，阿里巴巴在5月份表示，它將採取「更有規則」的支出方式，並縮減無法產生長期價值的領域的支出，公司將專注於降低成本和盈利能力。

根據其最新報告，阿里巴巴目前擁有239740名員工，仍然是中國最大的私營企業之一。阿里巴巴近日公佈的最新財報顯示，第四季度淨利潤增長69%至468億元人民幣，12月當季營收僅增長2.1%至2477.6億元人民幣，營收和利潤均超出了分析師的平均預期，其股價應聲飆升。

盡管如此，它在12月份的裁員人數比9月份有所增加，因此該公司似乎仍在調整規模以應對經濟放緩——盡管越來越多的跡象表明國內外正在復甦。