陸中小企信心指數回升

渣打銀行22日發布的2月渣打中國中小企業信心指數由1月的49.9升至51.4，達到自2022年7月以來最高水平，尤其服務業中小企業復甦動能增強。

中新社報導，渣打推出的這項月度調研覆蓋中國大陸逾500家中小企業，在2月三大分項指數中，中小企業未來3個月經營預期指數和信用環境指數均升至逾半年以來新高，恢復到50以上水平；中小企業經營現狀指數雖有所回升，但仍略低於50中線，達到49.8。

從行業看，服務業中小企業表現領先製造業中小企業。調研顯示，2月製造業中小企業經營現狀指數由1月的48.2略降至47.8，但經營預期指數較上月上升0.5個百分點至51.9，表明經營信心仍然穩固。2月服務業與貿易性行業中小企業經營現狀指數和預期指數較上月分別上升1.0和1.9個百分點，結束連續4個月下滑，雙雙回到擴張區域，房地產、交通運輸、IT及其他服務業銷售指數較上月均有所上升。

值得一提的是，2月大陸出口型中小企業經營表現落後於主營國內業務的中小企業，表明大陸經濟復甦勢頭穩固。

此外，2月中小企業信用環境指數由1月的50.4升至52.8，為自2021年6月以來最高水平；銀行對中小企業放貸意願增強，獲取銀行信貸指數升至62。2月中小企業應收帳款周轉率指標升至51，自2022年1月以來首次超過50，表明應收帳款周轉月環比放慢趨勢得以結束，中小企業流動性狀況顯著改善。