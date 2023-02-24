銀川航空口岸全面重啟
2月22日19時45分，奧克蘭—銀川的CZ5216全貨運種羊包機航班平穩降落銀川機場。這是在對新冠病毒感染實施乙類乙管政策後，寧夏迎來的首架國際貨運航班，銀川航空口岸正式重啟。
中新社報導，本次從紐西蘭進口的種羊共3000餘隻，首批1700餘隻種羊2月22日抵達銀川。2月23日，將有第二架全貨運種羊包機落地銀川機場。該兩批種羊主要品種為薩能，其產奶性能穩定，產奶量高，奶質優良，營養價值較高。種羊包機抵達空港口岸經銀川海關現場檢疫後，已由專業檢疫人員負責押運至靈武市寧夏澳牧進口種畜有限公司進境種羊隔離場，進行為期45天的隔離檢疫。
為保障好此次國際貨運航班，寧夏機場公司提前與寧夏商務廳、南方航空密切溝通，共同研究制定最優物流方案，在海關、邊防、檢疫、口岸等相關單位的支持配合下，航權、航路、時刻申請順利批覆，同時調配到一輛載重量達100噸的波音777F全貨機執行此次航班，由雙機長執飛。飛行過程中，航班組還適時調整空中溫度，給來自異國他鄉的種羊提供舒適的飛行體驗，確保航班安全順利運行。 據寧夏機場公司相關負責人介紹，銀川機場將從4月起陸續開通至香港、越南、杜拜等地航班，加快國際航班的復航工作，助力推動出境遊市場復甦。同時，寧夏各機場將不斷加密京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大機場群航班，優化長沙、烏魯木齊、鄭州、哈爾濱航班時刻結構，與航空公司聯合開發機票+接送機、免費休息、免費停車、快速安檢等延伸組合產品，實現航空全產業鏈的協同發展。
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