山東內陸港 助力外貿出口效率

走進位於山東省棗莊市薛城區的棗莊內陸港，一輛裝滿貨物的列車正在駛離。內陸港運營負責人周學良說，班列裝載的是當地企業生產的機械設備、輪胎等產品，運達青島港後，再裝船出口至歐洲。今年以來，場站內的工作人員一直在忙碌作業。

新華社報導，地處大陸內陸的棗莊市，企業出口的最大瓶頸就是物流不便。當地為此探索了「陸海聯動、海鐵直運」模式，通過建設內陸港，把「出海口」搬到了「家門口」。「2022年，棗莊內陸港運行良好，今年貨運量繼續高速增長。」周學良說，目前經由棗莊內陸港出口的貨物，比往年同期增長了一倍多。

「內陸港是港口及其各項服務功能向內陸的延伸，是內陸城市發展外向型經濟的重要引擎之一。」國鐵濟南局貨運部副主任段清亮說，內陸城市的出口貨物進入內陸港後，就如同到達了港口，在內陸港可以辦理報關、檢驗等手續，隨後通過海鐵聯運，將貨物運送到海外。這對於內陸地區打通出海通道，具有重要意義。

依託內陸港，山東不少地處內陸的外貿企業提升了貨物出口時效。在山東省濱州市博興縣內陸港，一列裝載山東眾鑫發板業有限公司3000噸板材的「濱海歐」海鐵聯運班列駛出，到達青島港國際場站後，再搭乘國際郵輪前往泰國的公共海外倉，通過海外倉直達客戶。

博興縣商務局副局長王鐵華說，博興縣有進出口業務實績的企業達230家，內陸港能進一步提升外貿企業的出口效率，促進經濟發展。

山東省交通運輸廳黨組成員、副廳長司家軍說，今年山東將繼續強化外貿進出口運輸服務保障，重點在沿黃河流域布局建設內陸港，力爭建成6個內陸港。