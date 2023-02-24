出國辦展申請 陸受理首批519項

中國貿促會發言人楊帆22日說，年初以來，中國貿促會恢復受理出國舉辦經濟貿易展覽會審批申請，目前已受理今年首批出展項目申請519項，涉及大陸50家組展單位赴47個國家參展辦展項目。

新華社報導，楊帆在中國貿促會當天舉行的記者會上說，將搭建更多企業國際交流合作平台，創新模式提升商事認證服務質量，提供更多更有針對性的外貿公共服務產品，更大力度支持企業拓展海外市場。

楊帆說，將著眼促進外貿穩規模優結構、高質量共建「一帶一路」，以新興市場國家和戰略性新興行業為重點參展辦展，同時積極引導大陸企業參加發達國家標誌性強、含金量高的行業知名展會。「精心組織策畫中國國際供應鏈促進博覽會、全球貿易投資促進峰會、全球工商法治大會、粵港澳大灣區發展工商大會、一帶一路企業家大會等重大活動，積極推動企業借助這些經貿平台廣泛交流、深入洽談、務實合作。」

據了解，今年中國貿促會將舉辦和參與數百場展會、論壇、團組互訪等經貿活動，包括組織多批次高規格經貿代表團出訪，覆蓋美國、歐盟、日本、韓國、澳洲、俄羅斯、印度、沙烏地阿拉伯、巴西等國家和地區，接待美中貿委會、英中貿協、英國48家集團俱樂部、日本國際貿易促進協會等重要商協會及部分跨國公司訪大陸；組織中國工商界出席APEC工商領導人峰會、金磚國家工商論壇、中阿合作論壇第十屆企業家大會暨第八屆投資研討會等重要機制性活動；圍繞區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、自貿協定推廣實施、商事海事仲裁、國際商事調解等主題支持地方開放型經濟發展。

「這些經貿活動既有多年延續的也有首次打造的，既有專業性的也有綜合性的。相信這些經貿活動將吸引國內外各類企業競相參與、共洽商機、達成合作，取得看得見、摸得著的實實在在的成果。」楊帆說。