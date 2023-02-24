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閩國際航空載運 加速復甦

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

福建省商務廳相關人士22日表示，隨著大陸新冠疫情防控政策的優化調整，福建航空口岸正加快恢復或開通國際（地區）客貨運航班，提升對外聯通水平，推進國際客貨運加速復甦。

中新社報導，今年2月10日，廈門—亞的斯亞貝巴—聖保羅全貨運航線通航，這是廈門機場開通的首條金磚貨運航線。而在2月1日，廈門搶抓後疫情市場機遇，率先發布國際航線補貼新政策，支持開通亞洲客運定期航線、洲際客運定期航線、國際客運非定期航線，支持重點國際客運定期航線以及旅行社開展國際及地區旅遊業務。 　　

據廈門出入境邊防檢查總站統計，今年春運期間（1月7日至2月15日），福建口岸出入境人員呈有序恢復、穩步增長態勢，共查驗出入境客運航班3500餘架（艘）次、旅客22萬餘人次，較去年春運分別增長44%和577%。

此間業界人士稱，出境團隊遊2月6日重啟，也將助推福建航空口岸國際（地區）客運加速復甦。 　　

過去一年來，福建搶抓政策利好機遇，優化口岸通關便利化舉措，持續發力拉動客運量高速增長；拓寬國際航空物流渠道，助力外貿互聯互通。 　　

據福建省商務廳披露，2022年福建航空口岸共運行41條國際（地區）客運航線，其中復航13條和新增11條，通達日本、美國、新加坡等13個國家及3個地區；共完成出入境旅客70.36萬人次，同比增長45.91%。

航線 福建 廈門

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