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中大門卡航專車 鄭州出發

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中大門（全稱為中大門國際物流集團）卡航鄭州集運中心22日正式啟動，首批20噸貨物搭載中大門卡航專車從河南鄭州出發，將經新疆巴克圖口岸出境，最終抵達俄羅斯

中新社報導，卡航，全稱卡車航班，由大型卡車作為運輸工具，從中國裝車遞送貨物到歐洲，是繼空運、海運、鐵運之後又一運輸方式，也稱為第四物流通道。

本次發車的中大門卡航專車均為豫A牌照，所載貨物是來自河南及周邊的日用百貨、汽車零配件等。 　　

中大門國際物流集團是一家物流產業運營服務商，業務覆蓋200多個國家和地區，在大陸以鄭州為中心；國際以歐美市場為主，連接東協十國，輻射澳洲等國家。

據介紹，隨著中大門卡航鄭州集運中心正式投入運營，未來將更好地服務於河南及大陸的外貿企業，暢通國際物流通道，助力陸上絲綢之路建設，促進中原優質產品走向世界和中國製造走出國門。

近年來，中大門卡航開拓中歐、中亞、中俄卡班線路，目前已開通大陸-阿拉山口-中亞/歐洲等6條線路，2022年實現發車2000輛，交易額32億元人民幣。

鄭州 俄羅斯

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