河南環保突檢 抓到多家造假違規

大陸生態環境部部長黃潤秋日前赴河南省，對鋼鐵等重點行業落實重汙染天氣應急減排措施等情況開展突擊檢查。檢查發現，企業普遍存在超標排放、生產台帳弄虛作假、在線監測和手工監測數據造假等問題。

中新社報導，2022年底以來，河南省多個地區持續出現重度及嚴重汙染天氣，大氣汙染治理形勢十分嚴峻。2月以來，生態環境部持續派出工作組對河南省開展冬季大氣汙染防治監督幫扶工作。20日，黃潤秋一行從北京趕赴河南省平頂山市、許昌市，帶領監督幫扶組先後對7家企業開展突擊檢查，現場仔細查看核對企業生產台帳、生產工況、在線監測等情況，詳細瞭解企業落實大陸大氣汙染防治法，執行重汙染天氣應急減排措施等情況。

檢查發現，企業普遍存在不正常運行汙染治理設施、超標排放、不落實重汙染天氣應急減排措施、生產台帳弄虛作假、在線監測和手工監測數據造假等違法違規問題，其中6家企業問題較為突出。

黃潤秋指出，當前大氣汙染防治任務依然艱巨，要充分認識深入打好汙染防治攻堅戰的重要意義，做好重汙染天氣應對，落實各項應急減排措施，確保執行到位、不打折扣。要堅決以零容忍態度依法查處環境違法行為，尤其是企業和第三方監測公司相互串通、偽造篡改監測數據等問題嚴重，影響惡劣，觸犯刑法，必須堅決打擊，充分發揮警示作用。

他表示，生態環境部將進一步將壓力傳導到地方黨委、政府及其有關部門，督促引導企業自覺守法，確保監督幫扶取得實效。地方生態環境部門要切實履行監管責任，加大監督執法力度，認真開展對涉環境違法企業的調查取證工作。