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廈門台企 拚經濟首季開局

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
廈門台商台企拚開局，當地政府也積極協助。圖為廈門春風行動促就業活動，招聘人員與求職者交流就業資訊。（新華社）
廈門台商台企拚開局，當地政府也積極協助。圖為廈門春風行動促就業活動，招聘人員與求職者交流就業資訊。（新華社）

生產流水線開足馬力，全速運轉；一件件仿木產品經過多道工序後，從這裡遠銷海外......這是在廈門的台商台企所能看到的一幕。

中新社報導，廈門從去年底開始謀劃構建新一輪穩增長政策體系，今年開春以來又出台促進首季穩增長、開門紅的一攬子措施。在廈台企聞風而動，搶進度、趕訂單，助推廈門經濟首季開好局。 　

廈門環綠實業有限公司是一家來廈六年，在業界享有仿木大王美譽的台資企業。該公司財務負責人說，今年海外需求大幅增加，僅1月銷售額就同比上漲23.5%，環比上漲33.3%，實現開門紅。

「這主要受益於各項稅收支持政策」，這位財務負責人說，公司2022年享受出口退稅額264萬元（人民幣，下同），享受研發費用加計扣除328萬元，今年起跑衝勁更足。

在廈門市翔安區，歐厝社區與金門島隔海相望，已從一個小漁村變身為兼具海洋文化和兩岸特色的新晉打卡地，吸引遊人絡繹不絕。近年來，這個社區吸引許多台灣青年前來參與當地的鄉建鄉創。

劉維鎧就是一名扎根歐厝社區的台青社區共建師。他2014年來到廈門，參與台之緣兩岸農旅基地的開發建設，利用歐厝村豐富的漁業資源，與鄉親們共享發展果實。他說，去年年底，兩岸青年創業融合工作室成立，規劃在歐厝社區探索深化兩岸融合的社區治理模式，助力台青就業創業。

初春時節，廈門首家「台灣味」咖啡農莊負責人劉進安忙著查看咖啡樹的生長情況。集休閒、觀光、娛樂於一體的這家咖啡農莊，不僅種植咖啡，還著力打造觀光農業，繽紛花海在春天裡格外搶眼。

劉進安說，福建與台灣自然氣候、作物品種、耕作方式基本相同，對台農來說，具有優勢和前景。

廈門 咖啡 青年

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