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綠色投資 為陸經濟增添新動力

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
綠色投資為中國大陸經濟添新動力。圖為去年遼寧國際投資貿易洽談會期間，於「綠色智造產業產品展」展出的農機。（新華社）
綠色投資為中國大陸經濟添新動力。圖為去年遼寧國際投資貿易洽談會期間，於「綠色智造產業產品展」展出的農機。（新華社）

首屆零碳中國（大理）綠色投資大會22日在雲南省大理白族自治州舉行。中國投資協會副會長兼秘書長張永貴表示，近年來在全球綠色浪潮與大陸「雙碳」目標的雙重驅動下，綠色產業投資已成為大陸經濟增長的新動能，正在展現充沛的生命力量跟勃勃生機。

中新社報導，作為此次大會主辦單位之一的中國投資協會曾在2022年發布《零碳中國·綠色投資藍皮書》，預測「零碳中國」將催生七大投資領域，撬動70兆元（人民幣，下同）綠色產業投資機會，包括再生資源利用、能效提升、終端消費電氣化、零碳發電技術、儲能、氫能和數位化。預計到2050年，這些領域的市場規模將達到近15兆元，並為大陸實現零碳排放貢獻累計減排量的80%。

當前，大陸綠色投資的動力主要源自內部，但同時也受外部因素影響。會上，張永貴指出，歐盟將於2026年開徵「碳關稅」，中歐經貿往來密切，為此中國大陸鋼鐵、水泥、鋁和化肥等相關出口企業需要提高綠色投資，加快轉型升級。

「在全行業共同努力下，中國可再生能源發展在去年實現新突破。」中國能源研究會理事長史玉波說，2022年中國大陸可再生能源發電量2.7兆千瓦時，佔大陸全國發電量的31.3%、佔大陸全國新增發電量的81%，已成為中國大陸新增發電量的主體。

他認為，未來可再生能源發電裝機及發電量持續穩定增長是必然趨勢，加快綠色投資建設新型能源體系不止於「風光水」，更在於加強對儲能、氫能、科技創新和產業發展的持續投資。

當天，與會的綠色產業專家學者、企業代表還在大理上登先進裝備製造產業園區內，共同見證了光伏（太陽能）組件、全自動電化學儲能、鋰電池儲能等多個項目集中投產。來自綠色能源產業的大量投資，悄然改變了常年以農業、旅遊業為經濟支柱的大理經濟格局，綠色能源產業躍升為大理經濟發展的第一動力。 　

再生能源

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