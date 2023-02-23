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大陸鋰電池行業去年總產值倍增 史上首超1兆人民幣

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
2022年大陸全國鋰電池行業總產值突破人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元），史上首次。(新華網)
2022年大陸全國鋰電池行業總產值突破人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元），史上首次。(新華網)

大陸工信部電子信息司23日發布的《2022年全國鋰離子電池行業運行情況》顯示，2022年大陸全國鋰電池行業總產值突破人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元），史上首次。

據工信部公布數據， 2022年大陸全國鋰離子電池產量達750GWh（百萬度），年增超過130％，行業總產值突破人民幣1.2兆元，較上年行業總產值人民幣6,000億元倍增。

工信部表示，2022年大陸全國鋰離子電池產量達750GWh，其中儲能型鋰電產量突破100GWh；正極材料、負極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產量分別約為185萬噸、140萬噸、130億平方公尺、85萬噸，年增率均達60％以上。

同時，2022年鋰電在新能源汽車領域以及風光儲能、通信儲能、家用儲能等儲能領域加快興起，2022年大陸全國新能源汽車動力電池裝車量約295GWh，儲能鋰電累計裝機增速超過130％。2022年大陸全國鋰電出口總額人民幣3,426.5億元，年增長86.7%，為新能源高效開發利用和全球經濟社會綠色低碳轉型作出積極貢獻。

同時，行業投資熱情高漲，據不完全統計，2022年大陸僅電芯環節規劃專案40餘個，規劃總產能超1.2TWh，規劃投資人民幣4,300億元。

大陸國內研究機構EVTank此前發佈的《中國鋰離子電池行業發展白皮書(2023年)》顯示，2022年全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWh，年增70.3％。中國鋰離子電池出貨量達到660.8GWh，年增97.7％，超過全球平均增速，且在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達到69.0％。

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