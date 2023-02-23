大陸鋰電池行業去年總產值倍增 史上首超1兆人民幣

自2020年12月啟動整改計畫後，螞蟻集團公司治理層面的整改日前又落一子。螞蟻集團官網7日發布「螞蟻集團關於持續完善公司治理的公告」，創辦人馬雲放棄了對螞蟻集團的實際控制權，也代表隨著馬雲「淡出」螞蟻集團。不過市場關注的焦點在於，在實控人變更後至少一年內無法推進IPO外，估值也正在下降。

2023-02-23 18:09