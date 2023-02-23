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受惠遊戲業務！網易2022年Q4營收年增4% 研發投入創新高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
網易在去年第4季研發投入逾180億元，創下新高。圖取自紅星新聞
網易在去年第4季研發投入逾180億元，創下新高。圖取自紅星新聞

大陸網路科技公司網易23日發布2022年第4季及全年財報顯示，2022年度，網易總營收人民幣965億元；非公認會計準則下，歸屬於公司股東的持續經營淨利潤年增15%；其中第4季營收年增4%；去年全年網易研發投入超過人民幣150億元，佔比營收15.6%。其中，去年第4季研發投入人民幣41億元（約新台幣180億元），創下歷史新高。

如果以業務類別來看，去年第4季，網易遊戲及相關增值服務年增1.6%；學習服務產品「網易有道」年增9%；網易雲音樂年增25.8%；創新業務年增3.4%。

網易執行長丁磊表示，網易在2022年實現穩健增長之因在於遊戲持續流行，同時產品和服務範圍的擴大。他說，網易專注於旗艦遊戲和新遊戲，在2022年通過多樣化和不斷增長的遊戲內容吸引更多玩家。例如，《蛋仔派對》代表了網易在休閒遊戲領域的重大突破。

丁磊指出，新增加的內容進一步擴大、且增加網易用戶群多樣化，增強網易強大的遊戲組合。相信這將為未來的穩健增長鋪平道路。

此外，網易也提及對於人工智慧產業有所涉獵。網易稱自身是大陸國內最早布局AIGC（生成式人工智慧）、相關技術儲備最多的主要互聯網企業之一。自2018年啟動GPT（生成式預訓練）模型研究，網易目前已自研數十個超大規模預訓練模型，覆蓋自然語言、文圖跨模態、文音跨模態、智能抓取、情緒感知等多種模型領域。且網易有道已經展開了AIGC教育場景的應用研發探索

此前，投行高盛看好2023-24年大陸國內網路遊戲行業的成長前景，該機構指出受到大陸遊戲版號審批流程恢復正常，重磅遊戲產品儲備將得到釋放，再加上宏觀周期的復甦，將積極推動每用戶平均收益（ARPU）成長。

人民幣 營收 人工智慧

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