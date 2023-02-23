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受夠了！富裕階層加快移民 大陸數十億美元資金外流

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
動態清零結束後，大陸富人加快移民計畫數十億資金外流。法新社
動態清零結束後，大陸富人加快移民計畫數十億資金外流。法新社

彭博報導，大陸動態清零結束、邊境解封後，造成境內的富裕階層加快移民計畫，導致數以十億美元計的資金及大量人才外流。

投資移民顧問指出，大陸動態清零防疫措施去年12月大幅放寬，許多大陸富人開始出國考察海外房地產情況，或敲定移民計畫。投資移民顧問認為，可以看到許多想要移民者感到過去6個月真的受夠了，所以移民諮詢預訂量激增。

全球居留權和公民身分顧問公司恒理（Henley ＆ Partners）統計，在中國大陸宣布重新對外開放後的幾天內，中國大陸個人對移民的諮詢增加超過4倍。

加拿大移民律師事務所Sobirovs指，尋求移居到北美國家的中國大陸人愈來愈多，一些客戶表明希望儘快遷到當地。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）指出，新冠疫情發生前，每年因中國大陸民眾出國而導致的資金外流數額達到約1500億美元。

艾雷洛提到，由於大陸民眾在過去三年無法旅行，這個數字可能在2023年有所增加，大陸今年將面臨大量資金外流情況，這可能形成一種壓力，影響到人民幣和經常帳戶，還會影響大陸的勞動力、生產率和經濟成長。

英國經濟學人報導，數以十億計美元正以渡假的名義外流，大陸出境觀光愈旺，資本外逃就愈嚴重。現在大陸人旅遊渴望強勁，攜程旅行網（Ctrip）一個月內詢問度變成之前的4倍，在被新冠疫情關了3年後，大陸出現這種旅遊熱潮可以理解，但觀光、求學等明顯動機底下，可能還有一個隱藏的動機，就是把錢私下帶到境外。

移民

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