北京用地供應 聚焦城市副中心

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023年度北京市計畫安排建設用地供應總量3190至3630公頃，與2022年基本持平。北京繼續堅持城鄉建設用地供應指標在中心城區的供應比率保持在20%左右，重點向城市副中心和多點地區傾斜。

中新社報導，北京市規劃和自然資源委員會、北京市發展和改革委員會近日聯合發布《北京市2023年度建設用地供應計劃》（2023年度供地計劃）。

據北京市規劃自然資源委消息，2023年度北京市計畫安排建設用地供應總量3190至3630公頃，與2022年基本持平，持續加強圈層統籌協同，實現城市整體功能優化。今年繼續堅持城鄉建設用地供應指標在中心城區的供應比率保持在20%左右，重點向城市副中心和多點地區傾斜，供應比率穩定在60%左右。其中，多點地區是指5個位於平原地區的新城，包括順義、大興、亦莊、昌平、房山新城。

商品住宅用地供應方面，今年北京市商品住宅用地供應下限300公頃，與去年基本持平。在空間布局上，綜合考慮各圈層差異化區域發展特點合理布局供應地塊，堅持職住平衡，優先選擇位於三城一區（中關村科學城、懷柔科學城、未來科學城、創新型產業集群示範區）範圍內、產業園區與軌道交通站點周邊的用地。 　　

北京市規劃自然資源委表示，北京不斷完善多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房保障和長效機制，今年安排租賃住宅用地供應指標為260公頃。並著力提高租賃住宅用地供給質量。

產業用地供應方面，北京加大產業用地保障，2023年度安排產業用地480至520公頃，其中研發用地90公頃、工業用地240公頃、物流用地60公頃、商服用地90公頃、鄉村產業40公頃。

北京 520

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