浦東連出三張牌 招國際人才

人勤春來早，新春開局上海浦東連打「三張牌」：向全球人才發出一封邀請函，播下新一批科創「種子」，營造一流營商環境。通過一系列扎實舉措，正在打造社會主義現代化建設引領區的上海市浦東新區，在高質量發展的道路上奮力前行。

新華社報導，「十多年前，外國人如想在中國從事證券行業，需入鄉隨俗，報考中國的證券從業資格證書，難住不少國際金融人才。如今浦東建立國際金融職業資格證書認可清單制度，為吸引國際人才創造良好條件。」在春節後舉行的浦東人才工作會議上，摩根大通證券（中國）有限公司董事長朴學謙講到了這樣一個變化。

作為上海經濟發展的「壓艙石」、「穩定器」，浦東對人才的需求十分強烈。春節後發布的「浦東人才25條」等一攬子人才新政策，明確浦東將率先打造「國際人才發展引領區」。

浦東人才新政策突出分類施策。比如新政策中的「明珠計劃」專項政策提出，將面向全球引進一批站在國際科技前沿、引領科技創新的海外高層次人才，對「明珠高峰人才」入選者給予每年最高500萬元（人民幣，下同）的貢獻獎勵。

機器轟鳴、鐵臂揮舞，在浦東新區北蔡鎮，總投資達8.5億元的思特威全球總部園區近日正式開工。與思特威同步開工的，還有浦東新區的一批科技產業及配套項目，總投資約526億元。

科創「種子」的成長，離不開優質土壤的滋養。「在浦東，好項目不缺土地、好產業不缺空間。」浦東新區科經委副主任張彤說，浦東通過一系列改革盤活存量產業用地，高效滿足項目用地需求。

作為大陸參與世界銀行營商環境評估的示範城市，上海連續6年發布優化營商環境行動方案。今年年初，上海市發布新版行動方案，明確將浦東新區定位為營商環境綜合示範區。