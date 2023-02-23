對接日韓 山東自貿區迎2.0時代

山東省商務廳副廳長、省自貿辦副主任張型成21日表示，山東自貿試驗區建設發展進入2.0時代，提出跨境資金、人才、技術、數據等生產要素自由流動的系列舉措。同時，加快《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）經貿規則落地，穩步拓展與日本、韓國等對接合作，提升對外開放能級。

中新社報導，張型成介紹，山東將聚焦市場需求迫切、開放障礙突出的重點領域，深化貿易投資自由化便利化。為推動貿易自由便利，山東將實施啟運港退稅政策，促進內外貿標準認證銜接，探索國際船舶登記制度改革，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。

濟南市副市長韓偉表示，山東自貿試驗區濟南片區將推動建設東協農產品數位化交易平台，探索構建針對農產品跨境貿易的倉儲物流、報關報檢、融資信貸等數位化綜合性服務生態體系。此外，構建「綜保區保稅備貨+鏈上自貿保稅展示交易+各類終端」進口商品銷售網絡，加快布局跨境商品展示和交易中心，升級推廣「鏈上自貿」進口商品的展銷模式。

山東自貿試驗區青島片區管委會主任趙士玉介紹，該片區將重點促進日韓德合作，提升青島日本客廳、德國客廳功能，建立產業合作、經貿交流通道，探索建立中日韓企業家聯盟，擴大與日韓德各領域經貿合作。同時，促進RCEP成員國合作，開通東協外貿航線，構建貿易物流通道，加快RCEP國家海外輪胎生產基地建設。

煙台市副市長韓耀東稱，山東自貿試驗區煙台片區將搶抓RCEP生效機遇，高標準建設日本、韓國、東協中小企業產業基地，打造RCEP國際合作示範中心，加強與日韓在信息產業、基因科技、海工裝備等領域全鏈條合作，拓展協同研發、解決方案等供應鏈上下游專業服務，打造山東對接日韓的橋頭堡。

山東自貿試驗區獲批3年以來，吸引了一批世界500強、一批「首」字號項目落地，自貿試驗區實際使用外資年均增長率達到61.4%。山東自貿試驗區推出進口大宗商品智慧鑒定、陸海聯動、海鐵直運、進口原油先放後檢等一系列監管新模式，提升國際貿易服務效率，自貿試驗區進出口年均增長率達到24.2%。