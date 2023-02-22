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台灣鬧蛋荒 國台辦要民進黨：把民眾冷暖放在心上

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
國內蛋荒持續，傳統市場許多攤位白蛋一早就被搶空。記者杜建重／攝影
國內蛋荒持續，傳統市場許多攤位白蛋一早就被搶空。記者杜建重／攝影

針對台灣出現「全民蛋荒」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，奉勸民進黨當局真正從台灣民眾福祉出發，把民眾的安危冷暖時刻放在心上，及時回應民生關切和訴求。

在22日例行記者會上被問到近期台灣蛋荒問題時，朱鳳蓮表示，每顆雞蛋加價新台幣15至20元，在民進黨官員眼中或許不算什麼，對台灣普通民眾來說卻關乎日常生計和一日三餐。奉勸民進黨當局真正從台灣民眾福祉出發，把民眾的安危冷暖時刻放在心上，及時回應民生關切和訴求。

此外，國台辦日前曾表示，將協調有關部門解決台灣部分農漁產品輸入大陸問題，陸委會則要中國大陸不要將經貿措施當作對台農業「統戰」的工具。對此，朱鳳蓮則表示，越來越多的台灣同胞深切認識到，盡快恢復並擴大兩岸交流，開展面對面的溝通和對話，有利於增進自身利益福祉。

朱鳳蓮說，民進黨當局對恢復兩岸交流拖延、推諉，無心也無力解決攸關台灣農漁民切身利益問題，為謀取政治私利一味搞政治操弄，抹黑汙衊大陸，罔顧台灣農漁民利益，注定不得人心。

至於何時恢復台灣農漁產品輸陸，她表示，這需要協調相關部門，「需要一段時間」。

民進黨 朱鳳蓮 國台辦

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