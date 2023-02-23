大陸第五批專精特新 小巨人企業培育啟動
根據大陸工信部消息，工信部印發通知，組織開展第五批專精特新「小巨人」企業培育。根據通知，各省級中小企業主管部門負責組織第五批專精特新「小巨人」企業初核和推薦。工信部將組織專家對各地上報的推薦材料進行評審和實地抽檢，並根據審核結果對擬認定的第五批專精特新「小巨人」企業名單進行公示。
新華社報導，引導中小企業走專精特新發展道路是鞏固壯大實體經濟的重要舉措。近年來，中國大陸大力推進中小企業特別是專精特新「小巨人」企業培育，從中央到地方，全局部署、靶向發力，作出一系列重要的舉措。
工信部此前數據顯示，目前大陸已培育8997家專精特新「小巨人」企業、848家製造業單項冠軍企業。
中國中小企業發展促進中心發布《2022年度中小企業發展環境評估報告》顯示，疫情影響下，專精特新中小企業顯示出更強的發展韌性。
大陸工信部有關負責人介紹，工信部將為專精特新中小企業營造更好更優的發展環境，進一步在資金、人才、技術、孵化發展平台搭建等方面，不斷完善培育服務舉措，力爭到2023年底，大陸全國專精特新中小企業超過8萬家、「小巨人」企業超過1萬家。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言