大陸第五批專精特新 小巨人企業培育啟動

根據大陸工信部消息，工信部印發通知，組織開展第五批專精特新「小巨人」企業培育。根據通知，各省級中小企業主管部門負責組織第五批專精特新「小巨人」企業初核和推薦。工信部將組織專家對各地上報的推薦材料進行評審和實地抽檢，並根據審核結果對擬認定的第五批專精特新「小巨人」企業名單進行公示。

新華社報導，引導中小企業走專精特新發展道路是鞏固壯大實體經濟的重要舉措。近年來，中國大陸大力推進中小企業特別是專精特新「小巨人」企業培育，從中央到地方，全局部署、靶向發力，作出一系列重要的舉措。

工信部此前數據顯示，目前大陸已培育8997家專精特新「小巨人」企業、848家製造業單項冠軍企業。

中國中小企業發展促進中心發布《2022年度中小企業發展環境評估報告》顯示，疫情影響下，專精特新中小企業顯示出更強的發展韌性。

大陸工信部有關負責人介紹，工信部將為專精特新中小企業營造更好更優的發展環境，進一步在資金、人才、技術、孵化發展平台搭建等方面，不斷完善培育服務舉措，力爭到2023年底，大陸全國專精特新中小企業超過8萬家、「小巨人」企業超過1萬家。