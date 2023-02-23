大陸貿促會調研 逾98%外資對陸經濟有信心

中國大陸貿促會發言人在22日記者會上表示，近日大陸貿促會對390多家外資企業和外國商協會進行調研，結果顯示，有98.2%的受訪外資企業和外國商協會對今年大陸經濟發展前景抱有信心。此外，貿促會也指出，全球經貿摩擦衝突呈現高位波動，其中美國、歐盟、印度和巴西是引發全球經貿摩擦衝突的主要國家和地區。

貿促會表示，受訪外資企業認為，在陸布局優先考慮投資方向依次是：新型工業化、綠色低碳產業、健康中國建設、數位中國建設、鄉村振興、重大文化產業項目、金融服務等。

會上也發布2022年度《中國企業對外投資現狀及意向調查報告》，調查報告顯示，有超7成受訪大陸企業維持或擴大現有對外投資規模；超8成企業對未來對外投資發展前景持較為樂觀態度；約9成企業看好區域全面經濟夥伴協定（RCEP）國家投資機遇。

另一方面，大陸貿促會也指出2022年12月全球經貿摩擦指數為222，處於高位，相較11月上升75個點，相比上年同期上升145個點，表明全球經貿摩擦衝突呈現高位波動和衝突加劇態勢。