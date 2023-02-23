陸松子出口激增 企業訂單排到5月

「疫情緩解後，松子出口量迅速增加，目前來自歐美的訂單已經排到5月份了。」梅河口冠林土特產品有限公司總經理潘明亮21日說，今年的松子出口生意有望恢復到疫情前的規模。

中新社報導，該公司所在的吉林省梅河口市是世界最大的樹生果仁加工集散地，每年銷往世界各地的松子產品約佔全球總需求量的60%。2022年，當地松子進出口總額為15.8億元人民幣，較疫情前的正常年份減少約四分之三。

該公司是梅河口市規模最大的松子加工企業之一。他說，當地松子產業原材料和銷售市場「兩頭在外」，疫情發生後受到嚴重衝擊，公司業務量一度縮水一半還多。好在隨著疫情緩解，業務量得以快速恢復。

據潘明亮介紹，今年1月，該公司向歐美市場出口松子仁總額超過100萬美元，接下來的幾個月訂單額逐月增加，現已安排兩座工廠全力生產加工。

20世紀70年代末，梅河口市土產站獲得國際市場對松子仁的需求信息，便組織人員到附近的野生紅松林打塔收子，結果收穫頗豐。後來，當地人就像蜜蜂採蜜一樣滿世界追尋松子的氣息，松子果仁產業逐漸壯大。 據梅河口市松籽協會副秘書長崔琳介紹，最原始的松子加工方式就是用錘子砸，最勤勞的那部分人慢慢地致富了，他們便開始創辦加工企業，所以大家都說這是「小鐵錘敲出來的大產業」。

目前，梅河口市松子加工企業有300多家，全市每年松子加工能力最高可達15萬噸（帶殼）。崔琳說，現在果仁成品年加工量為5萬噸，佔中國大陸產量的70%左右，主要出口美國、英國、德國、荷蘭、比利時、日本及東南亞等30多個國家和地區。

不過，松子被人為取走，不僅影響森林自我更新，也會減少野生動物的食物，大陸松子產業發展必須要算好經濟效益與生態效益兩筆帳。近些年，大陸積極實施人工造林及可持續開發計劃，以實現保護與利用兩不誤。